Kritik maç öncesi Şenol Güneş'ten sürpriz karar!

Tecrübeli çalıştırıcı; bu maç öncesinde; Vincent Aboubakar, Andreas Beck ve Adriano Correia'nın cezalı konumda bulunmasına ek olarak Ömer Şişmanoğlu'nun da sakatlığının sürmesi sebebiyle İsrail deplasmanında yer almayacak olmasını göz önünde bulundurarak 11'ini oluşturdu. Fenerbahçe derbisinde gördüğü kırmızı kart sebebiyle 4 maç ceza alan ve takımının Karabükspor maçında görev yapamayan Dusko Tosic'i bu maçta gerçek bölgesi olan sol bekte sahaya sürecek olan Güneş, Fabri'nin önündeki stoper hattını da Mitrovic ve Marcelo'yla oluşturacak.

Bu maçta sağ bek hattında Gökhan Gönül'e görev verecek olan 64 yaşındaki çalıştırıcının, ön libero hattında da değişime imza atması bekleniyor.

Oğuzhan kulübeye geçiyor

Oğuzhan Özyakup'un özellikte Fenerbahçe ve Karabük maçlarındaki performansından memnun kalmayan Şenol hocanın, bu ismin yerine Tolgay Arslan'a Hapoel karşısısında Atiba'yla birlikte forma verebileceği bildirildi. Ricardo Quaresma'yı sağ, Ryan Babel'i de sol kanatta oynatacak olan Güneş, forvet arkasında Talisca'yı, ileri bölgede de Vincent Aboubakar ile Ömer'in yokluğunda Cenk Tosun'a şans verecek.