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Sergen Yalçın, tarih yazmaya başladı!

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Sergen Yalçın, tarih yazmaya başladı!
Başarılı teknik adam, Kayserispor'un başında Süper Lig'de Fenerbahçe'nin ardından Galatasaray'a da diz çöktürmeyi başardı.
Sergen Yalçın, tarih yazmaya başladı! Sergen Yalçın, tarih yazmaya başladı! Sergen Yalçın, tarih yazmaya başladı!

Teknik direktör Hakan Kutlu'yla kontratını fesh etmesinin ardından bir süre Ertuğrul Seçme'yle yola devam eden Kayserispor, Başakşehir maçıyla birlikte takımın başına getirdiği Sergen Yalçın'la kısa dönemde büyük bir başarıya imza attı.

Kadrodaki eksikler sebebiyle Sarı-Kırmızılılar'daki ilk maçında Başakşehir karşısından farklı mağlubiyetle ayrılan Yalçın'ın takımı; Bolu, Akhisar ve kupadaki Beşiktaş beraberliklerinin ardından bu kez kazanma serisiyle ön plana çıktı.

İlk olarak Süper Lig'de geçen hafta Fenerbahçe'yi Kadir Has Stadı'nda 4-1'lik skorla devirerek rakibine ağır bir yenilgi tattıran Sergen hoca ve öğrencileri, Türkiye Kupası'ndaki 3-2'lik Gençlerbirliği zaferi sonrasında bir devi daha dize getirdi.

26 gündür kayıp yok

Süper Lig'in 20. haftasında dün akşam Galatasaray'a konuk olan Sergen'li Kayserispor, rakibini baştan sona üstün götürdüğü maçta 2-1'lik skorla devirerek yükselişini sürdürdü. Sarı-Kırmızılılar, bu sonucun ardından ligdeki puanını 19'a yükselterek bu sezon ligde ilk kez 2 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılmayı başardı. Ek olarak Kayseri, 26 günde çıktığı 6 maçta da kaybetmeyerek alkış topladı.

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