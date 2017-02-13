Fenerbahçe, Bursa'da 1-0 öne geçtiği maçta 88'de yediği penaltı golüne kurban gitti. Kaçan sadece 2 puan değildi.
Beşiktaş'ın kaybettiği haftada alınan bu sonuç, camianın şampiyonluk hayallerine de çok ağır bir darbe indirdi. Fenerbahçelilerin çoğu, şok skoru Kjaer'in kapalı olan koluna çarpan topa penaltı çalan hakem Halil Umut Meler'e bağladı. Otoriteler de pozisyonun penaltı ile ilgisi olmadığı görüşünde birleşti. Ancak eleştiriler sadece hakeme değildi.
"FERNANDAO'YU ALMALIYDI"
Timsah ile ilk maçına çıkan Mutlu Topçu'nun hamlelerine karşılık verememekle eleştirilen ve gerekli değişiklikleri yapamamakla suçlanan Dick Advocaat da tepkilerden aslan payını aldı.
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın maç sonunda çılgına döndüğü, Hollandalı hocayı hedef alan sert ifadeler kullandığı ortaya çıktı.
Yıldırım'ın, "Bu adamın ne yaptığını anlamak mümkün değil. 1-0 öndeyiz, adamlar 10 kişi kalmış ama kazanamıyoruz. Eksik rakibe karşı böyle mi oynanır. Aatıf bu kadar oyunda tutulur mu. Pozisyona giriyoruz ama atamıyoruz, Fernandao'yu niye almaz ki? Rakibi cesaretlendirdik ve elimizle iki puanı hediye ettik" diyerek Dick Advocaat'a öfkesini ortaya koyduğu belirtildi.
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Aziz Yıldırım'dan Advocaat'a tepki!
Fenerbahçe, Bursa'da 1-0 öne geçtiği maçta 88'de yediği penaltı golüne kurban gitti. Kaçan sadece 2 puan değildi.
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