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Riekerink: Büyük fırsat teptik

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Riekerink: Büyük fırsat teptik
Kayserispor’a mağlup olan Galatasaray’da Teknik Direktör Jan Olde Riekerink, Kayserispor karşısında mağlup olarak zirve yarışında büyük bir fırsat teptiklerini söyledi.
Riekerink: Büyük fırsat teptik Riekerink: Büyük fırsat teptik Riekerink: Büyük fırsat teptik

Kesinlikle 3 puan almaları gereken bir maçı kaybettiklerini söyleyen Riekerink, “Sezonda bazı maçlar vardır, kesinlikle 3 puan almanız gerekir. Rakiplerin de aldığı sonuçlar orada. Maçtan önce konuşmuştuk, kesinlikle buradan galip ayrılmamız gerekiyordu. Ne yazık ki kaybettik. 2-1 kötü bir sonuç. Bugünkü maça baktığımızda, oynadığımız sistemden biraz daha farklı sistemde oynadık. Ondan sonra sistem değişikliği de yaptık. Sistemden ziyade en önemli eksik agresiflik ve hırstı. Kayserispor ise tam tersi şekilde bizim yapamadığımızı agresif oyunu oynadı ve hırslıydı. Bu konuda oyuncuları suçlayabilirim. Bugün sanki küme düşmeye oynayan değil, zirveye oynayan bir Kayserispor vardı” dedi.

Riekerink 'istifa edecek misiniz?' sorusuna, "35 senedir futbolun içindeyim. Kötü zamanlarda böyle tepkiler olabilir, buna alışığım" diye cevap verdi."

“Kötü zamanlara alışık olmalısınız”
Taraftarların protestolarıyla ilgili olarak da konuşan Hollandalı hoca, “35 senedir bu sektörün içindeyim ve o yüzden protestoların olması çok normal. İyi zamanlarda sizin için söylenen olumlu şeyler ne kadar hoşunuza gidiyorsa, kötü zamanlara da alışkın olmalısınız. Bugün yediğimiz 2 gol de duran toptu. Dediğim gibi agresif olamadık ve hırslı davranamadık. Ne yazık ki rakiplerimizle aramızdaki puan farkını kapatmak için de çok önemli bir fırsatı teptik” diye konuştu.

“Mağlubiyetin sebebi sistem değildi”
Josue’nin sahada olmamasının sebebinin Tolga’nın iyileşmesi olduğunu söyleyen Riekerink, “Şu andaki sistemimize bakarsak, Josue 10 numara oynamaya aday bir oyuncu. Daha önce bu bölgede oynadı ama şanssız maçlar çıkardı. Bu sefer Tolga aramıza katıldı ve hazır olduğunu düşünüp bu tercihi yaptık. Tolga ve De Jong’u yan yana oynatmamızın sebebi Bruma ve Garry’nin sahada olmasıydı. Ama ne olursa olsun bugün kaybetmemizin sebebi sistem değildi” ifadesini kullandı.

“Tercihler benim kararımdı”
Bruma’nın 10 numara bölgesinde oynamasını kendisinin istediğini de belirten Galatasaray’ın hocası, “Öncelikle Bruma’nın bölgede oynaması benim kararım. Futbolcunun bunu seçmesi çok doğru olmaz. Wesley oynadığı zaman Bruma, hep içeriye kat eden bir oyuncu. Bu nedenle 10 numara pozisyonunda oynayabileceğini düşündük. Yasin kendisini sağ tarafta bulmuş bir oyuncu. Baktığınız zaman gol krallığında 2. sırada olan bir oyuncu. Garry’nin de kendisini güvenli hissetmesi için ilk 11’de oynamasını tercih ettik ve kendisini sol kanatta oynattık” diyerek sözlerini noktaladı.

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