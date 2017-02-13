Erman Toroğlu G.Saray'ı bombaladı!

Ünlü yorumcu Erman Toroğlu, Galatasaray - Kayserispor maçını değerlendirirken ilk yarıda 2 gol yiyen ve etkisiz bir oyun sergileyen Galatasaray'ı topa tuttu. İşte Toroğlu'nun açıklamaları:



Galatasaray nasıl çevirecek? Defans yok, orta saha yok, hücum yok. Muslera'nın da hali kalmadı artık. De Jong, Derdiyok hepsi hikaye.



Galatasaray'da teknik direktör yok. Şu Riekerink'e bakıyorum benim yardımcı antrenörlerime yazık oluyor. Riekerink Efendi'ye 'Sen buraya gelen en iyi yabancı antrenörsün' demişler. O da herkese anlatıyor.



Kayserispor'da, Galatasaray'dan daha iyi oyuncular var. Lawal, Galatasaray'ın 3 orta saha oyuncusundan daha iyi.



Galatasaray'da yönetim radikal karar almazsa yönetimin kendisi gider.