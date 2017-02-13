Karşılaşmayı değerlendiren Çalımbay, "Maça istediğimiz şekilde başladık. Hedefimiz galibiyetti. İkinci yarıya da bu şekilde başladık. Hakem arkadaşımız maalesef penaltı, kırmızı kartlar verdi. Oyuncunun üstüne gidiyor tam tersine sakinleştirmesi lazım. İkinci kırmızı kart öncesi dışarı çıkan top var, öncesinde sarı kartlı Ali Çamdalı'nın faulü var bunları vermedi. Bizim için kazanılmış bir puan. Artık hakemlerin daha dikkatli olması gerekiyor, ucuz penaltılar verilmesin. Yazık günah... Bizim hedefimiz 3 puandı ama yarım saat 9 kişi oynadık ve 1 puan aldık. Tüm takımı kutluyorum." ifadelerini kullandı.
13 Şubat 2017 Pazartesi17 C.Evvel 1438
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Çalımbay isyan etti! 'Yazık günah'
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