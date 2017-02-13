Karşılaşmayı değerlendiren Kocaman, "Böyle bir maçtan sonra iki puan kaybettik. Maç öncesinde üç ihtimalliydi. Antalyaspor'un formu yüksekti. Bizim durumsal yanlışlarımız kadar, sahanın zemini de etkiledi. İlk yarı Antalyaspor'u çok iyi kontrol altında tuttuk. Pozisyonlar da bulduk. Ama ilk yarının sonunda golü yedik. 27-28 dakika rakibimiz eksik oynadı ciddi kayıp denebilir. Hiçbir oyuncu penaltı kaçırmak istemez. Oyuncu da çok üzgün. Böyle hatalar başımızın üstüne. Futbolun doğası bu. İki takım, şehir arasındaki gerilim olmuyor. Anlamsız gerilim doğru değil, kaybettirici. Anlamsız... Beraberliği yakaladıktan sonra gelen penaltıdan sonra her şey çığırından çıktı. Doğru davranmadık. Hızlı oynamamız gerekiyordu. Antalyaspor'u tebrik ederim." ifadelerini kullandı.