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Bak şu gezgine! Bin 500 TL maaşla 45 ülke gezdi

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Rus Büyükelçi Andrey Karlov’un öldürüldüğü fotoğraf sergisini organize eden Timur Özkan'ın FETÖ firarisi Şerif Ali Tekalan ile bağlantısı ortaya çıktı.
Bak şu gezgine! Bin 500 TL maaşla 45 ülke gezdi
Bak şu gezgine! Bin 500 TL maaşla 45 ülke gezdi Bak şu gezgine! Bin 500 TL maaşla 45 ülke gezdi Bak şu gezgine! Bin 500 TL maaşla 45 ülke gezdi

Rus Büyükelçi Andrey Karlov’un öldürüldüğü fotoğraf sergisini organize eden Timur Özkan, ilginç bağlantılarıyla dikkat çekiyor. FETÖ firarisi Şerif Ali Tekalan ve örgüt üyesi bir avukata para havalesi ortaya çıkan Özkan, ‘aylık 1500 TL’ geliriyle 45 ülke gezmiş.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 19 Aralık 2016 günü Çağdaş Sanatlar Merkezi'ndeki bir sergide meydana gelen Rus Büyükelçi Andrey Karlov suikastine ilişkin soruşturmayı çok yönlü olarak yürütüyor. 'Gezgin Gözüyle Kaliningrad'dan Kamçatka'ya Rusya' konulu fotoğraf sergisine katılan Karlov, FETÖ'cü çevik kuvvet polisi Mevlüt Mert Altıntaş'ın kurşunlarına hedef olmuş ve katil, polisle girdiği çatışma sonucu ölü ele geçirilmişti. Cinayet sonrası operasyonlarda gözaltına alınanlardan biri, fotoğraf sergisini organize eden 'Ankaralı Gezginler Grubu'nun başkanı Timur Özkan'dı. Savcılığın talebi üzerine Özkan'ın banka hesap hareketlerini inceleyen MASAK, ilginç verilere ulaştı.

TEKALAN'A PARA GÖNDERMİŞ

Yurtiçi-yurtdışı çok sayıda para hareketliliği bulunan Özkan'ın FETÖ'nün firari yöneticilerinden Şerif Ali Tekalan'a 2012'de 100 TL'lik para havalesinin olduğu tespit edildi. Özkan'ın bunun yanısıra bir avukata da para havalesinin bulunduğu, yapılan incelemede sözkonusu avukatın FETÖ mensubu olduğu belirlendi. Özkan'ın ayrıca İngiltere'deki bir şirkete de havale yaptığı anlaşıldı. Terörist Tekalan ile diğer kişi ve kuruluşlara yapılan havaleleri şüpheli bulan savcılık, Özkan'ın bağlantılarını mercek altına aldı. Özkan'ın ne amaçla para gönderdiği ve kendisinin FETÖ ile ilişkili olup olmadığı soruşturuluyor. Özkan'ın para geçtiği yerlerden olan İngiltere'deki şirketin FETÖ bağlantısı da inceleniyor.

ONCA ÜLKEYE HANGİ PARAYLA?

Özkan, gözaltına alınmadan önce yaptığı açıklamalarda, serginin açılış kokteylinin ayın 19'unda yapılmasına 'büyükelçinin haftalık programına bakılarak büyükelçilik tarafından karar verildiğini', ancak Karlov'un sergiye kesin katılımının ise kendilerine kokteylden birkaç saat önce bildirildiğini söylemişti. Özkan'ın sosyal medya hesabından bazı FETÖ mensuplarıyla yazıştığı da basına yansımıştı. Savcılık sorgusunda suçlamaları kabul etmeyen, FETÖ ve suikast olayı ile bağlantısı olmadığını öne süren Özkan, geçtiğimiz günlerde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Sorguda aylık gelirinin 1500 TL civarında olduğunu beyan eden Özkan, bugüne kadar 45'e yakın ülkeye gitti. Sözkonusu çelişkiye ilişkin bir soruya Özkan'ın, “Gezmeyi çok seviyorum" cevabı verdiği öğrenildi.

YENİ ŞAFAK

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