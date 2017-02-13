13 Şubat 2017 Pazartesi17 C.Evvel 1438
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Vicdansız "baba" oğlunu bayıltarak dilendirdi

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Taksim Meydanı'nda oğlunu ilaçla uyuşturduğu iddia edilen Suriyeli uyruklu Muhammet K., onu ellerinde taşıyarak saatlerce dilendirdi.
Vicdansız "baba" oğlunu bayıltarak dilendirdi
Vicdansız Vicdansız Vicdansız

Taksim'de ilaçla uyuttuğu iddia edilen oğlunu ellerinde taşıyarak dilendiren vicdansız baba, zabıta ekipleri tarafından yakalandı. Hasta olduğunu söylemesi üzerine oğluyla birlikte muayene için hastaneye götürülen baba, burada da duruma itiraz edip taşkınlık çıkarttı. Aynı yerde bir kadının sırtında çuvalı ve arkasındaki plastik kasalarla ekmek parası için mücadele vermesi de kameralara yansıdı.

Taksim Meydanı'nda oğlunu ilaçla uyuşturduğu iddia edilen Suriyeli uyruklu Muhammet K., onu ellerinde taşıyarak saatlerce dilendirdi. Beyoğlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından oğlunu dilendirirken yakalanan baba, kendisinin ve çocuğunun hasta olduğunu iddia ederek serbest bırakmalarını istedi. Hasta numarası yapan babanın çocuğunu bu şekilde dilendirmesi üzerine ekipler, "Sen nasıl bir babasın çocuğunu duygu sömürüsüne alet ederek dileniyorsun. Bu çocuğa hap mı verip uyuşturuyorsun karda kışta hareket ettirmeden dilendiriyorsun. Nasıl bir vicdanın var. Çocuğun ateşi var bu çocuğa ne veriyorsun" diyerek babaya tepki gösterdiler. Ardından ekipler, baba ve oğlu sağlık kontrolü için Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

OĞLUNUN KAN VE İDRAR TAHLİLİ İSTENİNCE TAŞKINLIK ÇIKARDI

Hastaneye muayene için getirilen çocuk doktorlar tarafından kontrol edildi. Çocuğun kan ve idrar tahlilleri yapılabilmesi için 24 saat gözetim altında tutulmasının istemesi üzerine baba Muhammet K., duruma itiraz ederek taşkınlık çıkarttı. Bunun üzerine ekipler baba ve oğlunu Zabıta Müdürlüğü'ne götürdü. Üzerinden çok miktarda para çıktığı öğrenilen babanın, ceza yazılamadığı için serbest bırakıldığı öğrenildi.

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