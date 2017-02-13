13 Şubat 2017 Pazartesi17 C.Evvel 1438
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Rusya ve Türkiye, Suriye’de 4 ihlal saptadı

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Rusya ve Türkiye, Suriye’de bir gün içerisinde 4 ihlal saptadıklarını açıkladı.
Rusya ve Türkiye, Suriye’de 4 ihlal saptadı
Rusya ve Türkiye, Suriye’de 4 ihlal saptadı Rusya ve Türkiye, Suriye’de 4 ihlal saptadı Rusya ve Türkiye, Suriye’de 4 ihlal saptadı

Rusya’nın Suriye’deki Ateşkes Merkezi, Rusya ve Türkiye temsilcilerinin Suriye’de ateşkes rejiminin 4 kez ihlal edildiğini belirlediklerini, Rusya’nın Türk meslektaşları tarafından tespit edilen olayları doğrulamadığını bildirdi.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Rus-Türk ortak komisyonunun Rusya temsilciliği bir gün içerisinde Lazkiye’de 4 ihlal saptadılar. Türk temsilciler ise Şam’da 2, İdlib’de 1 ve Hums’da 1 ihlal tespit ettiler” denildi.

Ayrıca, Ateşkes Merkezi’nin verilerine göre bir gün içerisinde Şam’da ateşkes rejimine katılmak üzere 3 anlaşma imzalandı. Böylelikle bu sürece katılanların sayısı 1231’e yükseldi.

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