Rusya’nın Suriye’deki Ateşkes Merkezi, Rusya ve Türkiye temsilcilerinin Suriye’de ateşkes rejiminin 4 kez ihlal edildiğini belirlediklerini, Rusya’nın Türk meslektaşları tarafından tespit edilen olayları doğrulamadığını bildirdi.
Konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Rus-Türk ortak komisyonunun Rusya temsilciliği bir gün içerisinde Lazkiye’de 4 ihlal saptadılar. Türk temsilciler ise Şam’da 2, İdlib’de 1 ve Hums’da 1 ihlal tespit ettiler” denildi.
Ayrıca, Ateşkes Merkezi’nin verilerine göre bir gün içerisinde Şam’da ateşkes rejimine katılmak üzere 3 anlaşma imzalandı. Böylelikle bu sürece katılanların sayısı 1231’e yükseldi.
13 Şubat 2017 Pazartesi17 C.Evvel 1438
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Rusya ve Türkiye, Suriye’de 4 ihlal saptadı
Rusya ve Türkiye, Suriye’de bir gün içerisinde 4 ihlal saptadıklarını açıkladı.
Rusya’nın Suriye’deki Ateşkes Merkezi, Rusya ve Türkiye temsilcilerinin Suriye’de ateşkes rejiminin 4 kez ihlal edildiğini belirlediklerini, Rusya’nın Türk meslektaşları tarafından tespit edilen olayları doğrulamadığını bildirdi.
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