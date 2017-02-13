İzmir'de MİT operasyonu! Kıskıvrak yakalandılar

İzmir'de, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın 18'inci yıldönümünü bahane ederek kentteki kamu kurum ve kuruluşlarıyla güvenlik güçlerine yönelik saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 36 kişi, polisin MİT desteğiyle düzenlediği operasyonda gözaltına alındı.

ÖCALAN'IN YAKALANMASINI BAHANE EDEREK



İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nun talimatı üzerine, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir merkez, Menemen, Bayındır, Torbalı, Menderes ve Urla ilçelerinde bugün sabah saatlerinde helikopter destekli operasyon düzenledi. İstihbarat, Özel Harekat şube müdürlükleri ve MİT İzmir Bölge Başkanlığı'nın da destek verdiği operasyonda, 36 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın yakalandığı 15 Şubat'ı bahane ederek kentteki kamu kurum ve kuruluşlarıyla güvenlik güçlerine yönelik saldırı hazırlığında olduğunun belirlendiği bildirildi. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda 1 tabanca ve bu tabancaya ait fişekler, 1 av tüfeği ile terör örgütüne ait toplatma kararları bulunan yasak yayınlar ve dokümanlar, dijital materyaller ele geçirildi. Ayrıca aramalarda eylemlerde polise karşı kullanılmak üzere içinde metal parçaları ile güçlendirilmiş havai fişek rampası bulundu.