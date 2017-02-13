Afganistan'da hava saldırısı: 18 sivil öldü!

Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayeti Sangin ilçesinde Afgan Hava Kuvvetleri'nin Taliban'a yönelik hava saldırısında çoğunluğu kadın ve çocuk 18 sivilin öldüğü açıklandı.

Birleşmiş Milletler Afganistan temsilciliği UNAMA tarafından yapılan açıklamada Helmand'da son dönemde Taliban'ın başlattığı saldırılara karşılık olarak Afgan güçlerinin başlattığı operasyonlarda sivillerinde vurulduğunu ve 18 sivilin hayatını kaybettiği belirtildi.

UNAMA açıklamasında, "9 ve 10 Şubat'ta Taliban'a yönelik gerçekleştirilen hava saldırılarında neredeyse tamamı kadın ve çocuk 18 sivil yaşamnı yitirmiş, NATO'nun Afganistan'daki Kararlı Destek Gücü komutanlığı tarafından soruşturma başlatılmıştır" ifadesi kullanıldı.