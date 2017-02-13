13 Şubat 2017 Pazartesi17 C.Evvel 1438
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Hakan Fidan'dan sürpriz ziyaret!

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Hakan Fidan'dan sürpriz ziyaret!
MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın, Almanya Federal Haberalma Teşkilatı (BND) Başkanı Dr. Bruno Kahl’ın davetlisi olarak Almanya’yı ziyaret edeceği iddia edildi.
Hakan Fidan'dan sürpriz ziyaret! Hakan Fidan'dan sürpriz ziyaret! Hakan Fidan'dan sürpriz ziyaret!

Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre Fidan’ın dış istihbarattan sorumlu BND’nin yanı sıra, iç istihbarat servisi Anayasayı Koruma Teşkilatı (BfV) Başkanı Hans-Georg Maassen ile de bir araya gelmesinin planlandığı öne sürüldü.

Diplomatik kaynaklar, iki ülkeyi yakından ilgilendiren güvenlik sorunları ve tehditler nedeniyle, son dönemde istihbarat ve güvenlik birimleri arasında temasların yoğunluk kazandığını belirtiyorlar.

GÜNDEMDE 3 KONU VAR

Türkiye ile Almanya arasında, güvenlik ve istihbarat alanında yürütülen temaslarda, Suriye kaynakları tehditler, yabancı savaşçılar ve DEAŞ'la mücadele önemli gündem maddelerini oluşturuyor.

MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Almanya ziyareti öncesinde gecen hafta, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Başkanı Michael Pompeo’yu Ankara’da konuk etmiş, uzun süreli bir görüşme gerçekleştirmişti.

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