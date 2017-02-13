ABD'de halkın Trump'a ve medyaya güveni ölçüldü

ABD'de son yapılan anketle birlikte Trump'a ve medyaya olan güven ölçüldü.

ABD'de Emerson College tarafından yapılan ankette Trump'a ve medyaya güven oranları belli oldu.

MEDYA TRUMP'A SERT DAVRANIYOR

Yapılan oylamalar sonucu medyanın Trump yönetimine çok sert ve acımasız davrandığı sonucuna varıldı.

Yüzde 36'lık bir kesim Trump yönetimine 'çok sert davranıldığını', %31'i 'normal davranıldığını' ve %28'lik bir kesim ise 'yeteri kadar sert davranılmadığını' düşünüyor.

ABD'DE MEDYAYA GÜVENİLMİYOR

Ayrıca medyadaki haberlerin doğruluğu hakkında da bir anket yapıldı.

Ankete göre,halkın %53'lük oranı ABD'de medyanın yalan haber yaptığını, %39'luk oranı ise doğru haber yapıldığını düşüyor.