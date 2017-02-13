13 Şubat 2017 Pazartesi17 C.Evvel 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Peygamber, müminlere kendi canlarından daha yakındır…” (Azhâb, 6)
  • Hz. Enes (radıyallâhu anh): “Resülullah (aleyhissâlâtu vesselâm) ayakta içmeyi yasakladı” demişti. Kendisine:“Ya yemek? (Bu husustaki hüküm nedir)” diye soruldu.“Bu dâha şiddetle yâsâktır!” dedi veya şöyle dedi.“Bu dâhâ şerli, dâhâ kötü!”Müslim, Eşribe 113. (2024)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:28Güneş 07:54Öğle 13:25İkindi 16:15Akşam 18:43Yatsı 20:03
    • 10°C Adana
    • 6°C Adıyaman
    • -5°C Afyon
    • -8°C Ağrı
    • -1°C Amasya
    • -3°C Ankara
    • 8°C Antalya
    • 1°C Artvin
    • 4°C Aydın
    • 2°C Balıkesir
  • BIST: 87.769 0.34
  • Altın: 146,343 -0.31
  • Dolar: 3,6942 0.15
  • Euro: 3,9319 0.13

Meksika'da Trump karşıtı gösteri

»
Meksika'da Trump karşıtı gösteri
Meksika'da on binlerce kişi, ABD Başkanı Donald Trump karşıtı gösteriler düzenledi.
Meksika'da Trump karşıtı gösteri Meksika'da Trump karşıtı gösteri Meksika'da Trump karşıtı gösteri

Ülke genelinde 20 farklı kentte ellerinde Meksika bayraklarıyla yürüyen göstericiler, Trump'tan Meksika halkına saygı göstermesini istedi ve "Meksika asla mağlup edilemez", "Defol git Trump" sloganları attı.

"Trump'ın sınıra duvar örme projesi protesto edildi"

Meksika Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto'ya ABD'nin yeni yönetimine karşı haklarını koruması çağrısında bulunan göstericiler, Trump'ın sınıra duvar örme ve göçmenleri sınır dışı etme projelerini protesto etti.

"Meksika halkını desteklemek için buradayız"

Göstericilerden avukat Emiliano Montes de Oca, "Donald Trump'ın sınıra duvar örme fikrini protesto etmek ve ABD'de çalışan Meksika halkını desteklemek için buradayız." ifadelerini kullandı.

"Trump'ın ırkçı politikalarını kınıyoruz"

Göstericilerden Lydia Segovia da "Devlet Başkanı Pena Nieto, Trump'tan sözünü esirgemez. Bu yüzden bugün buradayız ve Trump'ın ırkçı politikalarını kınıyoruz." dedi.

80 sivil toplum örgütü

Herhangi bir siyasi parti tarafından yönlendirilmeyen ve 80 sivil toplum örgütü tarafından düzenlenen gösteriler olaysız sona erdi.

Farklı kentlerdeki yürüyüşlerin sonunda protestocular, ulusal marşı okuduktan sonra dağıldı.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Hizbullah liderinden Trump'a şok sözler!Hizbullah liderinden Trump'a şok sözler!Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, ABD Başkanı Donald Trump için “Beyaz Saray'da bir aptalın olmasından faydalanacağız” dedi.
ABD dahil 3 ülke BM'yi acil toplantıya çağırdıABD dahil 3 ülke BM'yi acil toplantıya çağırdıKuzey Kore'nin başarılı bir füze denemesi gerçekleştirdiğini açıklamasının ardından harekete geçen ABD, Japonya ve Güney Kore, BM Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağırdı.
Meksika'da Trump karşıtı gösteriMeksika'da Trump karşıtı gösteriMeksika'da on binlerce kişi, ABD Başkanı Donald Trump karşıtı gösteriler düzenledi.
ABD'de halkın Trump'a ve medyaya güveni ölçüldüABD'de halkın Trump'a ve medyaya güveni ölçüldüABD'de son yapılan anketle birlikte Trump'a ve medyaya olan güven ölçüldü.
Afganistan'da hava saldırısı: 18 sivil öldü!Afganistan'da hava saldırısı: 18 sivil öldü!Afganistan Hava Kuvvetleri'nin Taliban'a yönelik hava saldırısında 18 sivil hayatını kaybetti
DEAŞ'ın tünelleri ve bombalı aracı görüntülendiDEAŞ'ın tünelleri ve bombalı aracı görüntülenditerör örgütü DEAŞ'a yönelik Suriye'nin El Bab kentinde devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'nda, teröristler tarafından etkin olarak kullanılan çok sayıda tünel imha edildi.
  • Beyaz Saray'ı karıştıran 'Flynn' iddiası13 Şubat 2017 Pazartesi 09:05
  • 'Ezan yasağı' tasarısını onayladılar13 Şubat 2017 Pazartesi 08:40
  • Esed bunu hesaba katmamıştı! Tamamen bitti13 Şubat 2017 Pazartesi 08:40
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Bahreyn'de 'Diriliş' sürprizi13 Şubat 2017 Pazartesi 08:39
  • Geri püskürtüldü! Onlarca Esed askeri öldürüldü13 Şubat 2017 Pazartesi 08:29
  • ABD'de büyük panik! Kaçıyorlar13 Şubat 2017 Pazartesi 08:00
  • Rusya'da helikopter düştü!13 Şubat 2017 Pazartesi 07:55
  • ABD'den İran'ı kıskaca alacak hamle!12 Şubat 2017 Pazar 20:01
  • Vatikan ve İsrail'i karşı karşı getiren belgeler12 Şubat 2017 Pazar 19:00
  • Almanya'nın yeni cumhurbaşkanı belli oldu12 Şubat 2017 Pazar 17:39
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri