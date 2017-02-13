Meksika'da Trump karşıtı gösteri

Ülke genelinde 20 farklı kentte ellerinde Meksika bayraklarıyla yürüyen göstericiler, Trump'tan Meksika halkına saygı göstermesini istedi ve "Meksika asla mağlup edilemez", "Defol git Trump" sloganları attı.

"Trump'ın sınıra duvar örme projesi protesto edildi"

Meksika Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto'ya ABD'nin yeni yönetimine karşı haklarını koruması çağrısında bulunan göstericiler, Trump'ın sınıra duvar örme ve göçmenleri sınır dışı etme projelerini protesto etti.

"Meksika halkını desteklemek için buradayız"

Göstericilerden avukat Emiliano Montes de Oca, "Donald Trump'ın sınıra duvar örme fikrini protesto etmek ve ABD'de çalışan Meksika halkını desteklemek için buradayız." ifadelerini kullandı.

"Trump'ın ırkçı politikalarını kınıyoruz"

Göstericilerden Lydia Segovia da "Devlet Başkanı Pena Nieto, Trump'tan sözünü esirgemez. Bu yüzden bugün buradayız ve Trump'ın ırkçı politikalarını kınıyoruz." dedi.

80 sivil toplum örgütü

Herhangi bir siyasi parti tarafından yönlendirilmeyen ve 80 sivil toplum örgütü tarafından düzenlenen gösteriler olaysız sona erdi.

Farklı kentlerdeki yürüyüşlerin sonunda protestocular, ulusal marşı okuduktan sonra dağıldı.