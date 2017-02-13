ABD dahil 3 ülke BM'yi acil toplantıya çağırdı

Pyongyang yönetimi, hafta sonu yapılan ve uluslararası toplumun tepkisini çeken füze denemesinin başarıyla sonuçlandığını açıkladı.

Kuzey Kore'nin resmi KCNA ajansının haberinde, ülkenin, pazar günü balistik bir füzeyi başarıyla fırlattığı bildirildi. Haberde, Pukguksong-2'nin, "karadan karaya, orta-uzun menzilli balistik füze" özelliğine sahip olduğu belirtildi.

Denemenin, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un gözetiminde yapıldığı, komşu ülkeleri dikkate alarak yüksek açıdan fırlatılan Pukguksong-2'nin nükleer savaş başlığı taşıma kapasitesi bulunduğu kaydedildi.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, dün Kuzey Kore'nin yerel saatle 08.00'de Kuzey Pyongan kentinde füze denemesi yaptığını ve füzenin yarımadanın doğusuna doğru yaklaşık 500 kilometre mesafe katettiği açıklamıştı.

ABD Stratejik Komutanlığı da sistemlerinin, Kuzey Kore'nin Kusong şehri yakınlarından orta menzilli balistik füze atıldığını saptadığını bildirmişti.

GÜVENLİK KONSEYİ'NE ACİL TOPLANTI ÇAĞRISI

Öte yandan Japonya, ABD ve Güney Kore, Kuzey Kore'nin füze denemesinin ardından, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağırdı.

ABD'li yetkililer, füzenin 550 kilometre yol kat ettiğini ve sonrasında Japon Denizi'ne düştüğünü belirtti. Japonya Başbakanı'nın ABD ziyareti sırasında yapılan füze denemesi, Kuzey Kore'nin gövde gösterisi olarak yorumlanmıştı.

Japonya Başbakanı Shinzo Abe, yaptığı açıklamada Kuzey Kore'nin davranışlarının 'tolore edilemez' olduğunu söylemişti.

RUSYA: TEPKİLER KOLEKTİF OLMALI

Kuzey Kore'nin füze denemesinin ardından bir tepki de Rusya'dan geldi. Federasyon Konseyi Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Konstantin Kosaçev, uluslararası toplumun Kuzey Kore'nin füze denemesine karşı tepkilerinin kolektif olması gerektiğini ve her ülkenin ayrı tepki göstermesinin durumu daha da kötüleştireceğini açıkladı.



Kosaçev, Rus haber ajansı İnterfax'a yaptığı açıklamada, "Şimdi en önemlisi, uluslararası toplumun göstereceği tepkinin hem Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kapsamında hem de 5+1 mekanizması kapsamında kolektif olmasıdır. Gerek ABD, gerek Güney Kore, gerek Japonya olsun her hangi bir ülkenin tek taraflı tepkisi zaten gerginleşmiş durumu daha da gerginleştirecek" dedi.