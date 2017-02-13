Hizbullah liderinden Trump'a şok sözler!

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, ABD Başkanı Donald Trump için “Beyaz Saray'da bir aptalın olmasından faydalanacağız” dedi.

Hizbullah lideri Nasrallah, yeni ABD Başkanı Trump için “Beyaz Saray'da bir aptalın olmasından faydalanacağız” dedi. Nasrallah, Astana görüşmeleriyle alınan ateşkes kararını desteklediklerini de açıkladı.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, canlı yayın aracılığıyla destekçilerine seslendi.



“Suriye'de ulusal uzlaşıyı sağlayacak ve kanı durduracak anlaşmayı destekliyoruz” diyen Nasrallah, Arap medya organlarını, 'Hizbullah'ın Astana'daki diplomatik çabaları baltaladığı' yönünde kampanya yürütmekle suçladı.

''APTAL TRUMP''



Nasrallah, 20 Ocak'ta yemin ederek görevine başlayan ABD Başkanı Donald Trump için 'aptal' dedi.



“Beyaz Saray'da bir aptalın olmasından faydalanacağız” diyen Nasrallah, şöyle devam etti: “Trump ikiyüzlülüğü bir kenara bırakarak, hukuksuz ve ırkçı ABD'nin gerçek ve çirkin yüzünü ortaya çıkardı.”