Referandum öncesi kanlı suikast planı

Doğu ve Güneydoğu bölgesinde PKK’ya yönelik operasyonlar ağır kış şartlarında da devam ederken, DEAŞ’a karşı da ülke genelinde baskınlar yapıldı.

DEAŞ, PKK ile DHKP-C’nin, askeri kamuflaj ile asker-polis üniformalarıyla suikast planladıkları, üniforma giyerek resmi kurumlara, siyasi parti binalarına, emniyet birimlerine, askeri kurum ve tesisler ile yol kontrol noktalarına yönelik keşif, saldırı, sabotaj eylemi içerisinde oldukları bildirildi. Güvenlik güçlerinin yaptığı operasyonlarda, eylem hazırlığındaki teröristler ile çok sayıda askeri kamuflaj, asker ve polis üniforması bulundu.

ZORLU KIŞ ŞARTLARINDA OPERASYON

Terör örgütlerine yönelik “Her noktada her şartta operasyon” stratejisinin benimsendiği yeni terörle mücadele konspetinde zorlu kış şartlarına rağmen güvenlik güçleri aralıksız operasyonlarına devam ediyor. Doğu ve Güneydoğu bölgesinde PKK’ya yönelik operasyonlarda mağara ve sığınaklar ile teröristlerin kış ihtiyacını karşılamak için stokladığı yaşamsal maddeler imha edilirken, Fırat Kalkanı Operasyonu’nun ardından Türkiye’ye yönelik sansasyonel eylem hazırlığında olan DEAŞ’a karşı da ülke genelinde operasyonlar yapıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve güvenlik korucuları ile şehir merkezleri ve kırsalda yürütülen operasyonlarda terör örgütleri büyük darbe alırken, operasyonlarda aralarında üst düzey sorumlularının da bulunduğu çok sayıda teröris etkisiz hale getirildi, eylem hazırlığındaki birçok terörist ise yakalandı.

ÜNİFORMAYLA SUİKAST PLANI

Emniyet ve Jandarma istihbarat birimleri yaptıkları çalışmalarda, DEAŞ, PKK ve DHKP-C’nin sansasyonel eylem arayışı içerisinde olduğu, askeri kamuflaj/polis elbisesi kullanarak bakan, milletvekili, siyasetçiler, mülki amirler, kayyımlar, siyasi parti temsilcileri ve diplomatik kişilere yönelik suikast planladığını belirledi. Yapılacak suikast tarzı eylemler ile ülkede kaos ortamı yaratmak istendiği, terör örgütlerine yönelik yapılan operasyonları yavaşlatmanın hedeflendiği, ayrıca üniforma ile eylem yaparak güvenlik güçlerini itibarsızlaştırıp vatandaşla karşı karşıya getirmek istendiği kaydedildi.

REFERANDUM ÖNCESİ EYLEM

Yapılan değerlendirmede, terör örgütlerinin işbirlikçileri aracılığıyla askeri kıyafet temin ettikleri, söz konusu elbiselerden yararlanarak resmi kurumlara, siyasi parti binalarına, emniyet birimlerine, askeri kurum ve tesisler ile yol kontrol noktalarına yönelik keşif, saldırı, sabotaj eylemi içerisinde oldukları, yapılacak eylemlerin güvenlik güçlerince gerçekleştirilmiş gibi gösterilmeye çalıştıkları kaydedildi.

DEAŞ’LIDA 40 TAKIM KAMUFLAJ

Bunun üzerine başlatılan çalışmalarda, İstanbul’da yapılan operasyonda terör örgütü DAEŞ ile bağlantılı Tacikistan uyruklu bir kişi yakalanırken, ev ve üzerinde yapılan aramalarda 66 şarjör, 6 dürbün, 4 el feneri, 6 susturucu, 40 takım askeri kamuflaj ve dijital malzemeler ele geçirildi.

DHKP-C’DEN POLİS ÜNİFORMASIYLA EYLEM

Terör örgütü DHKP-C’nin de polis üniformasıyla sansasyonel eylem planladığının belirlenmesi üzerine İstanbul Sarıyer’de yapılan operasyonda eylem hazırlığındaki 2 terörist yakalandı. Aramalarda, bir polis üniforması, 2 gaz maskesi, bir kurusıkı silah, 17 kurusıkı dolu fişek, bir sprey boya ele geçirildi.

PKK’DA ASKERİ KAMUFLAJ

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde PKK/KCK’ya yönelik operasyonlarda Kayapınar Kültür Merkezi’ndeki aramalarda 6 askeri kamuflaj, 4 askeri pantolon, 4 postal, 4 palaska ve 4 askeri kep ele geçirildi. Erzurum’un Çat ilçesinde ise uygulama noktasında durdurulan araç içerisinde yapılan aramalarda polis amblemi bulunan 4 polis yeleği, 3 tane ön kısmında Çevik Kuvvet ibaresi yazılı polis şapkası, iki tabanca kılıfı ele geçirilirken, PKK bağlantılı 2 kişi yakalandı. Jandarma ekiplerince Diyarbakır’ın Kulp ilçesi Şenyayla kırsalında 6 askeri üniforma, Diyarbakır’ın Lice ilçesi kırsalı Yolçatı bölgesinde 5 askeri üniforma ele geçirildi.