13 Şubat 2017 Pazartesi17 C.Evvel 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Peygamber, müminlere kendi canlarından daha yakındır…” (Azhâb, 6)
  • Hz. Enes (radıyallâhu anh): “Resülullah (aleyhissâlâtu vesselâm) ayakta içmeyi yasakladı” demişti. Kendisine:“Ya yemek? (Bu husustaki hüküm nedir)” diye soruldu.“Bu dâha şiddetle yâsâktır!” dedi veya şöyle dedi.“Bu dâhâ şerli, dâhâ kötü!”Müslim, Eşribe 113. (2024)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:28Güneş 07:54Öğle 13:25İkindi 16:15Akşam 18:43Yatsı 20:03
    • 14°C Adana
    • 9°C Adıyaman
    • -3°C Afyon
    • -4°C Ağrı
    • 2°C Amasya
    • 1°C Ankara
    • 12°C Antalya
    • 1°C Artvin
    • 8°C Aydın
    • 6°C Balıkesir
  • BIST: 88.265 0.91
  • Altın: 145,963 -0.57
  • Dolar: 3,6881 -0.02
  • Euro: 3,9246 -0.06

PKK'ya peş peşe operasyonlar!

»
Bu sabah bir çok kentte PKK'ya yönelik son dakika operasyonları başlatıldı. İstanbul ve İzmir başta olmak üzere yapılan operasyonlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
PKK'ya peş peşe operasyonlar!
PKK'ya peş peşe operasyonlar! PKK'ya peş peşe operasyonlar! PKK'ya peş peşe operasyonlar!

İstanbul'da korsan gösteri düzenlemeyi planlayan terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 70 kişi gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde önceden belirlenen adreslere eş zamanlı terör operasyonu gerçekleştirdi. Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden saat 02.00 sıralarında hareket eden ekipler belirlenen adreslere baskın yaptı.

POLİS HELİKOPTERİ DESTEK VERDİ

Okmeydanı'ndaki operasyona polis helikopteri de destek verdi. Özel Harekât ekiplerinin de destek verdiği operasyonda geniş güvenlik önlemleri alındı. Ekipler, Okmeydanı Şen Sokak'ta girdikleri bir adreste uzun süre arama yaptı. Aramalar sürerken, sivil polisler sokakta uzun namlulu silahlarla çevre güvenliğini sağladı. Operasyon sonrası çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken, evlerde yapılan aramalarda silah ve çok sayıda mühimmat ile bazı örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

ŞÜPHELİLER SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ

Operasyonun ardından gözaltına alınan şüpheliler Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi. Bu esnada hastanede yoğun güvenlik önlemleri alındı. Aralarında kadınların da bulunduğu çok sayıda şüpheli, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

İZMİR'DE TERÖR OPERASYONU: 35 GÖZALTI

İzmir'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 35  şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü  soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi  ekipleri, özel harekat ve çevik kuvvet polislerinin desteğiyle merkez ilçeler ile  Menemen, Menderes, Bayındır ve Urla ilçelerinde 50 adrese eş zamanlı operasyon  düzenledi.

Operasyona polis helikopteri de havadan destek verdi. Belirlenen  adreslerde özel hareket polisleri uzun namlulu silahlarla önlem alırken açılmayan  kapılar da "koçbaşı" ile kırıldı.

Operasyonda aralarında kadınların da bulunduğu 35 şüpheli gözaltına  alındı.

MERSİN'DE TERÖR OPERASYONU: 60 GÖZALTI

Mersin'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 60  kişi gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütü  PKK/KCK'ya yönelik kent merkezindeki çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon  düzenlendi.

Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, terör örgütü  propagandası yapmak, terör örgütünün sözde kent ve mahalle komisyonlarında  faaliyet göstermek, örgüt adına korsan gösteri ve eylemleri organize etmek  iddialarıyla haklarında gözaltı kararı verilen 60 kişi yakalandı.

Toros Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler  sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

ADIYAMAN'DA PKK/KCK OPERASYONU: 4 GÖZALTI

Adıyaman'da, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı belirlenen 4 kişi gözaltına alındı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü lehine sosyal medya hesaplarından propaganda yaptığı tespit edilen 8 şüphelinin yakalanması için savcılık kararıyla bu sabah operasyon başlattı.

ADANA'DA PKK/KCK OPERASYONU: 26 GÖZALTI

Adana'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda aralarında HDP İl Eş Başkanı Hüseyin Beyaz'ın da bulunduğu 26 kişi gözaltına aldı.

Adana Emniyet Müdürlüğü, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın 16 Şubat 1999 tarihinde yakalanışının 18'inci yıldönümü öncesi kent genelinde güvenlik önlemlerini artırdı. Ekipler, sabahın ilk saatlerinde örgütün üniversite yapılanması, siyasi kanadı ve mahallesi komisyonlarına yönelik operasyon düzenlendi. Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) şube ekiplerince 30 adrese eş zamanlı düzenenlenen operasyona diğer şubeler de destek verdi. Özel Harekat polislerinin koç başlarıyla demir kapıları kırarak girdiği operasyonda adreslerde arama yapan ekipler, aralarında HDP İl Eş Başkanı Hüseyin Beyaz'ın da bulunduğu 26 kişiyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

ANTALYA’DA EŞ ZAMANLI PKK/KCK OPERASYONU: 12 GÖZALTI

Antalya’da Sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütü propagandası yapan ve eylem yapacağı değerlendirilen 12 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Antalya Terörle Mücadele Ekipleri (TEM), sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütünün propagandasının yapıldığını belirledi. Terörist elebaşı Abdullah Ocalanın yakalanışının yıldönümü olan 15 Şubat tarihinde  eylem yapacağı değerlendirilen 12 şüphelinin evine TEM operasyon ekipleri tarafından bu sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Evlerde yapılan aramalarda çok sayıda doküman ve dijital veri ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3’ü kadın 12 kişi, Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki ifadelerinin ardından savcılığa sevk edildi.

VAN'DA TERÖR OPERASYONU : 11 GÖZALTI

Van'da terör örgütüne yönelik operasyonda 11 şüpheli  yakalandı.  İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü  PKK/KCK'nın faaliyetlerinin önlenmesine yönelik kent merkezinde bazı adreslere eş  zamanlı operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda 11 kişi gözaltına  alındı.

Zanlıların ev ve eklentilerindeki aramada, 3 av tüfeği, çok sayıda  örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

MALATYA MERKEZLİ TERÖR OPERASYONU: 24 GÖZALTI

Malatya merkezli iki ilde terör örgütü PKK/KCK'ya  yönelik operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütünün  legal yapılanmalarından olan ve Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan Çadır  Yardımlaşma Dayanışma Derneğinde faaliyet yürüten kişilere yönelik operasyon  düzenlendi.

BİNGÖL'DE PKK/KCK OPERASYONU: 17 GÖZALTI

Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığının PKK/KCK ile ilgili yürüttüğü bir soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda, aralarında DBP'li Belediye meclis üyelerinin de bulunduğu 17 kişi gözaltına alındı.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
15 Temmuz şehidinin oğlundan garip referandum açıklaması15 Temmuz şehidinin oğlundan garip referandum açıklaması15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan Yeni Şafak çalışanı Mustafa Cambaz’ın oğlu Alparslan Cambaz, 16 Nisan’da yapılacak referandumda “evet” demeyeceğini açıklarken, siyasilere “idam” sitesinde bulundu.
Çanakkale'de ürküten görüntü!Çanakkale'de ürküten görüntü!Çanakkale'de yaşanan bazı depremlerin de merkez üssü olan Tuzla Köyü yakınında jeotermal santrallerin yer aldığı bölgede zeminden buharların yükselmesi korkuttu.
Tamamen sivillerden oluşacak!Tamamen sivillerden oluşacak!Cumhurbaşkanı sisteminin referandumda geçmesi halinde, Anayasa Mahkemesi’nde tek değişiklik iki asker kökenli üyenin üyeliklerinin düşmesi olacak.
Şehit polisin oğluna yazıdığı mektuplar ağlattıŞehit polisin oğluna yazıdığı mektuplar ağlattıŞırnak’ta güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Çorumlu Özel Harekat Polisi Emre Beker’in oğluna yazdığı mektup yürekleri dağladı.
Okullarda yaz tatili kalkıyor mu? Bakan açıkladıOkullarda yaz tatili kalkıyor mu? Bakan açıkladıMilli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz "Yaz tatilini kaldırma gibi bir düşüncemiz yok. Ancak yaz tatilini öğrencilerimize etkin bir şekilde vermek istiyoruz" dedi.
PKK'ya peş peşe operasyonlar!PKK'ya peş peşe operasyonlar!Bu sabah bir çok kentte PKK'ya yönelik son dakika operasyonları başlatıldı. İstanbul ve İzmir başta olmak üzere yapılan operasyonlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
  • Ünlü işadamlarına 7 yıl hapis!13 Şubat 2017 Pazartesi 13:00
  • Rusya ve Türkiye, Suriye’de 4 ihlal saptadı13 Şubat 2017 Pazartesi 12:30
  • Referandum öncesi kanlı suikast planı13 Şubat 2017 Pazartesi 11:54
  • Hakan Fidan'dan sürpriz ziyaret!13 Şubat 2017 Pazartesi 11:53
  • Sınırda tam kaçarken yakalandılar!13 Şubat 2017 Pazartesi 11:52
  • Kızlarının cenazesinde davul çaldırdılar!13 Şubat 2017 Pazartesi 11:49
  • Bak şu gezgine! Bin 500 TL maaşla 45 ülke gezdi13 Şubat 2017 Pazartesi 11:30
  • İzmir'de MİT operasyonu! Kıskıvrak yakalandılar13 Şubat 2017 Pazartesi 11:27
  • Eski AK Partili Vekilden referanduma ilahili destek!13 Şubat 2017 Pazartesi 11:18
  • İçişleri Bakanlığı bilançoyu açıkladı! Son bir haftada düzenlenen operasyonlarda..13 Şubat 2017 Pazartesi 11:00
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri