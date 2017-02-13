Tamamen sivillerden oluşacak!

Cumhurbaşkanı sisteminin referandumda geçmesi halinde, Anayasa Mahkemesi’nde tek değişiklik iki asker kökenli üyenin üyeliklerinin düşmesi olacak.

Başkanlık sisteminin referandumla onaylanması halinde AYM'de değişiklik olacak. Sistemde, iki asker kökenli üyenin üyeliklerinin düşmesi olacak. AYM’nin mevcut üyeleri; Yargıtay, Danıştay, YÖK, Sayıştay, Baro Başkanları ve üst düzey yönetici veya avukat kontenjanında seçiliyor. Cumhurbaşkanı ve TBMM, kendisine sunulan 3 isim arasından birini üye olarak atıyor.



2019’DA BAŞLAYACAK



Anayasa Mahkemesi’nin mevcut 17 üyesinden üçü 10.Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, sekizi 11.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve üçü ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından seçildi.



3 üye ise Sayıştay’ın önerdiği 3 isim tarafından TBMM tarafından seçildi. Cumhurbaşkanlığı sistemi öngören düzenleme, Yüksek Askeri İdare Mahkemesi ve Askeri Yargıtay’ı kaldırdığı için, Cumhurbaşkanının bu iki kontenjandan seçtiği üyelerin üyelikleri otomatikman düşecek.



Tek değişiklik de bu olacak. Bunun dışında kalan kontenjanlardaki seçimler, geçmişte nasıl yapılıyorsa öyle yapılacak.



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