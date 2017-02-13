13 Şubat 2017 Pazartesi17 C.Evvel 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Peygamber, müminlere kendi canlarından daha yakındır…” (Azhâb, 6)
  • Hz. Enes (radıyallâhu anh): “Resülullah (aleyhissâlâtu vesselâm) ayakta içmeyi yasakladı” demişti. Kendisine:“Ya yemek? (Bu husustaki hüküm nedir)” diye soruldu.“Bu dâha şiddetle yâsâktır!” dedi veya şöyle dedi.“Bu dâhâ şerli, dâhâ kötü!”Müslim, Eşribe 113. (2024)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:28Güneş 07:54Öğle 13:25İkindi 16:15Akşam 18:43Yatsı 20:03
    • 13°C Adana
    • 8°C Adıyaman
    • -4°C Afyon
    • -5°C Ağrı
    • 1°C Amasya
    • -1°C Ankara
    • 11°C Antalya
    • 2°C Artvin
    • 7°C Aydın
    • 5°C Balıkesir
  • BIST: 88.100 0.72
  • Altın: 145,925 -0.60
  • Dolar: 3,6897 0.02
  • Euro: 3,9247 -0.05

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahreyn'de konuşuyor

»
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahreyn'de konuşuyor
Körfez ülkeleri temasları çerçevesinde Baheryn'de bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahreyn'de konuşuyor Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahreyn'de konuşuyor Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahreyn'de konuşuyor

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

BAHREYNLİ KARDEŞLERİMİZ GÖZYAŞI DÖKTÜ

- 15 Temmuz gecesi o zor anlarda Bahreynli kardeşlerimiz bizi yalnız bırakmamıştır. Darbe girişimi tamamen savuşturulana kadar Bahreyn halkının bizim için gözyaşı döktüğünü biliyorum.

- Aziz kardeşim Ebu Selman ülkemize Arap aleminden gelen ilk siyasetçi oldu. O gece gönlünü ülkemize kilitlemiş Türk milletinin selameti için dua etmiş tüm kardeşlerime bu ülkeden selamlarımı iletiyorum.

"İSLAM COĞRAFYASI AĞIR BİR İMTİHANDAN GEÇİYOR"

- Her açıdan kritik bir döneme denk gelen bu ziyaretimin önemli mesajlar içerdiğine inanıyorum. Acıların ve umutların kol kola yürüdüğü bir coğrafyadayız. Öyleyse hep birlikte bölgemizdeki sorunların çözümü, istikrarın güçlenmesi için neler yapabilieceğimiz noktasında konuşmalıyız. Artık kuru sözlerle geciştiremeyeceğimiz bir süreçteyiz. Adeta bir ateş çemberiyle kuşatılan İslam coğrafyası ağır bir imtihandan geçiyor.

"HAREKET ETME ZAMANI GELMİŞTİR"

- Etnik kimlik, din ve mezhep temeline birbirine yabancılaştırılan Müslümanlar kendi kendilerini tüketiyor. İslam coğrafyasının vekalet savaşların sahası altına getirilişini takip ediyoruz. Riyakarlar timsah gözyaşları dökmekle meşgul. Bu bölgenin binlerce yıllık sakinleri olarak ne yaptık? Bu kanı gözyaşını ve zulmü engellemek için ne çaba harcadık? Maalesef bu sorulara birçoğumuz gönül rahatlığıyla cevaplar veremiyoruz. Tüm İslam aleminin hatta insanlığın geleceği için birlikte hareket etme zamanı gelmiştir.

"YARIN BİZİM DE BAŞIMIZA GELEBİLİR"

Aynı dili konuştuğu kıbleye yöneldiği kardeşleri zulüm görürken hiçbir toplum sadece kendi geleceğini düşünemez. Bu topraklarda mazimiz müşterektir. Suriye'nin, Irak'ın, Libya'nın başına gelenlerin yarın bizlerinde başına gelmeyeceğinin garantisi yoktur. Daha sonra değil hemen harekete geçmemiz gerekiyor.

SURİYE'DEKİ KRİZ AVRUPA'YI DA ETKİLİYOR

Durum tespitine bugün Suriye ile başlamak istiyorum. 911 kilometrelik sınırımız var. Ardından Irak, 350 kilometre sınırımız var. Suriye'deki kriz Avrupa'ya kadar çok geniş bir bölgede güvenlik tehdidine yol açıyor.

 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahreyn'de konuşuyorCumhurbaşkanı Erdoğan Bahreyn'de konuşuyorKörfez ülkeleri temasları çerçevesinde Baheryn'de bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor.
Ünlü işadamlarına 7 yıl hapis!Ünlü işadamlarına 7 yıl hapis!Boz Grup’un patronları Murat Bozoğlu ve kardeşi Kemal Bozoğlu’nun yargılandığı davada karar çıktı.
Rusya ve Türkiye, Suriye’de 4 ihlal saptadıRusya ve Türkiye, Suriye’de 4 ihlal saptadıRusya ve Türkiye, Suriye’de bir gün içerisinde 4 ihlal saptadıklarını açıkladı.
15 Temmuz şehidinin oğlundan garip referandum açıklaması15 Temmuz şehidinin oğlundan garip referandum açıklaması15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan Yeni Şafak çalışanı Mustafa Cambaz’ın oğlu Alparslan Cambaz, 16 Nisan’da yapılacak referandumda “evet” demeyeceğini açıklarken, siyasilere “idam” sitesinde bulundu.
Referandum öncesi kanlı suikast planıReferandum öncesi kanlı suikast planıDoğu ve Güneydoğu bölgesinde PKK’ya yönelik operasyonlar ağır kış şartlarında da devam ederken, DEAŞ’a karşı da ülke genelinde baskınlar yapıldı.
Hakan Fidan'dan sürpriz ziyaret!Hakan Fidan'dan sürpriz ziyaret!MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın, Almanya Federal Haberalma Teşkilatı (BND) Başkanı Dr. Bruno Kahl’ın davetlisi olarak Almanya’yı ziyaret edeceği iddia edildi.
  • Sınırda tam kaçarken yakalandılar!13 Şubat 2017 Pazartesi 11:52
  • Kızlarının cenazesinde davul çaldırdılar!13 Şubat 2017 Pazartesi 11:49
  • Bak şu gezgine! Bin 500 TL maaşla 45 ülke gezdi13 Şubat 2017 Pazartesi 11:30
  • İzmir'de MİT operasyonu! Kıskıvrak yakalandılar13 Şubat 2017 Pazartesi 11:27
  • Eski AK Partili Vekilden referanduma ilahili destek!13 Şubat 2017 Pazartesi 11:18
  • İçişleri Bakanlığı bilançoyu açıkladı! Son bir haftada düzenlenen operasyonlarda..13 Şubat 2017 Pazartesi 11:00
  • Zaman çalışanı "TSK abisi" çıktı13 Şubat 2017 Pazartesi 09:44
  • Reina katliamcısı o geceyi anlatıp 'idam' istedi!13 Şubat 2017 Pazartesi 09:36
  • Adana'da Öcalan alarmı: Gözaltına alındılar!13 Şubat 2017 Pazartesi 09:22
  • Şanlıurfa'da 28 saat süren rehine krizi sona erdi13 Şubat 2017 Pazartesi 08:29
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri