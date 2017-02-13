Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahreyn'de konuşuyor

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

BAHREYNLİ KARDEŞLERİMİZ GÖZYAŞI DÖKTÜ

- 15 Temmuz gecesi o zor anlarda Bahreynli kardeşlerimiz bizi yalnız bırakmamıştır. Darbe girişimi tamamen savuşturulana kadar Bahreyn halkının bizim için gözyaşı döktüğünü biliyorum.

- Aziz kardeşim Ebu Selman ülkemize Arap aleminden gelen ilk siyasetçi oldu. O gece gönlünü ülkemize kilitlemiş Türk milletinin selameti için dua etmiş tüm kardeşlerime bu ülkeden selamlarımı iletiyorum.

"İSLAM COĞRAFYASI AĞIR BİR İMTİHANDAN GEÇİYOR"

- Her açıdan kritik bir döneme denk gelen bu ziyaretimin önemli mesajlar içerdiğine inanıyorum. Acıların ve umutların kol kola yürüdüğü bir coğrafyadayız. Öyleyse hep birlikte bölgemizdeki sorunların çözümü, istikrarın güçlenmesi için neler yapabilieceğimiz noktasında konuşmalıyız. Artık kuru sözlerle geciştiremeyeceğimiz bir süreçteyiz. Adeta bir ateş çemberiyle kuşatılan İslam coğrafyası ağır bir imtihandan geçiyor.

"HAREKET ETME ZAMANI GELMİŞTİR"

- Etnik kimlik, din ve mezhep temeline birbirine yabancılaştırılan Müslümanlar kendi kendilerini tüketiyor. İslam coğrafyasının vekalet savaşların sahası altına getirilişini takip ediyoruz. Riyakarlar timsah gözyaşları dökmekle meşgul. Bu bölgenin binlerce yıllık sakinleri olarak ne yaptık? Bu kanı gözyaşını ve zulmü engellemek için ne çaba harcadık? Maalesef bu sorulara birçoğumuz gönül rahatlığıyla cevaplar veremiyoruz. Tüm İslam aleminin hatta insanlığın geleceği için birlikte hareket etme zamanı gelmiştir.

"YARIN BİZİM DE BAŞIMIZA GELEBİLİR"

Aynı dili konuştuğu kıbleye yöneldiği kardeşleri zulüm görürken hiçbir toplum sadece kendi geleceğini düşünemez. Bu topraklarda mazimiz müşterektir. Suriye'nin, Irak'ın, Libya'nın başına gelenlerin yarın bizlerinde başına gelmeyeceğinin garantisi yoktur. Daha sonra değil hemen harekete geçmemiz gerekiyor.

SURİYE'DEKİ KRİZ AVRUPA'YI DA ETKİLİYOR

Durum tespitine bugün Suriye ile başlamak istiyorum. 911 kilometrelik sınırımız var. Ardından Irak, 350 kilometre sınırımız var. Suriye'deki kriz Avrupa'ya kadar çok geniş bir bölgede güvenlik tehdidine yol açıyor.



