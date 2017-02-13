13 Şubat 2017 Pazartesi17 C.Evvel 1438
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Erdoğan: El Bab'dan sonraki hedefimiz...

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Körfez ülkeleri temasları çerçevesinde Baheryn'de bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu.
Erdoğan: El Bab'dan sonraki hedefimiz...
Erdoğan: El Bab'dan sonraki hedefimiz... Erdoğan: El Bab'dan sonraki hedefimiz... Erdoğan: El Bab'dan sonraki hedefimiz...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Barış Enstitüsü'nde yaptığı açıklamada, Fırat Kalkanı'nda El Bab'da sıkıntıların yaşandığını ama her şeye rağmen 3 bini aşkın DEAŞ'lı teröristin öldürüldüğünü açıkladı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

BAHREYNLİ KARDEŞLERİMİZ GÖZYAŞI DÖKTÜ

- 15 Temmuz gecesi o zor anlarda Bahreynli kardeşlerimiz bizi yalnız bırakmamıştır. Darbe girişimi tamamen savuşturulana kadar Bahreyn halkının bizim için gözyaşı döktüğünü biliyorum.

- Aziz kardeşim Ebu Selman ülkemize Arap aleminden gelen ilk siyasetçi oldu. O gece gönlünü ülkemize kilitlemiş Türk milletinin selameti için dua etmiş tüm kardeşlerime bu ülkeden selamlarımı iletiyorum.

"İSLAM COĞRAFYASI AĞIR BİR İMTİHANDAN GEÇİYOR"

- Her açıdan kritik bir döneme denk gelen bu ziyaretimin önemli mesajlar içerdiğine inanıyorum. Acıların ve umutların kol kola yürüdüğü bir coğrafyadayız. Öyleyse hep birlikte bölgemizdeki sorunların çözümü, istikrarın güçlenmesi için neler yapabilieceğimiz noktasında konuşmalıyız. Artık kuru sözlerle geciştiremeyeceğimiz bir süreçteyiz. Adeta bir ateş çemberiyle kuşatılan İslam coğrafyası ağır bir imtihandan geçiyor.

"HAREKET ETME ZAMANI GELMİŞTİR"

- Etnik kimlik, din ve mezhep temeline birbirine yabancılaştırılan Müslümanlar kendi kendilerini tüketiyor. İslam coğrafyasının vekalet savaşların sahası altına getirilişini takip ediyoruz. Riyakarlar timsah gözyaşları dökmekle meşgul. Bu bölgenin binlerce yıllık sakinleri olarak ne yaptık? Bu kanı gözyaşını ve zulmü engellemek için ne çaba harcadık? Maalesef bu sorulara birçoğumuz gönül rahatlığıyla cevaplar veremiyoruz. Tüm İslam aleminin hatta insanlığın geleceği için birlikte hareket etme zamanı gelmiştir.

"YARIN BİZİM DE BAŞIMIZA GELEBİLİR"

- Aynı dili konuştuğu kıbleye yöneldiği kardeşleri zulüm görürken hiçbir toplum sadece kendi geleceğini düşünemez. Bu topraklarda mazimiz müşterektir. Suriye'nin, Irak'ın, Libya'nın başına gelenlerin yarın bizlerinde başına gelmeyeceğinin garantisi yoktur. Daha sonra değil hemen harekete geçmemiz gerekiyor.

SURİYE'DEKİ KRİZ AVRUPA'YI DA ETKİLİYOR

- Durum tespitine bugün Suriye ile başlamak istiyorum. 911 kilometrelik sınırımız var. Ardından Irak, 350 kilometre sınırımız var. Suriye'deki kriz Avrupa'ya kadar çok geniş bir bölgede güvenlik tehdidine yol açıyor.

- Suriye'de en önemli husus 2016'nın son günlerinde herekete geçirilen ateşkesin güçlendirilmesidir. Fırat Kalkanı harekatı ile DEAŞ'ı ve PYD'nin bi bölümünü sınırlarımızdan uzaklaştırdık.

ASIL HEDEFİMİZ TERÖRDEN ARINDIRILMIŞ BÖLGE

- Cerablus'tan başladık, Er Rai'yi temizledik, Dabık'a indik. Şimdi El Bab'da anbean DEAŞ'tan temizlemek suretiyle attığımız adım bir hedefe kilitlenmiştir. Münbiç ve Rakka'da koalisyon güçleri ile müşterek adım atarsak orada da terörden arındırılmış güvenli bölgeye ağırlıklı olarak Arap kardeşlerimiz yerleşme imkanı bulacaktır.

"BURADA CİDDİ SIKINTILAR VAR"

- Birkaç ay önce teröristlerin cirit attığı 2 bin kilometrekarelik alanı, şu anda güven ve umut alanı olarak halletmiş durumdayız ama yeterli değil. Hedefimiz, burada en az 4-5 bin kilometrekarelik bir alanı, terörden arındırılmış, güvenli bölge haline getirmektir. Burada, ciddi sıkıntı var. Bu çalışma, şu anda devam ediyor.

Ancak 3 bini aşkın DEAŞ'lı terörist etkisiz hale getirildi. DEAŞ'ın İslam'la uzaktan yakından alakası yoktur. DEAŞ bir terör örgütüdür. Bizim dinimiz bir barış dinidir. DEAŞ sürekli terör estirmiştir. Bu insanlar Müslüman olamaz. Terörle İslam'ı yan yana getirenler var. Buradan sesleniyorum. Kimse İslam'la terörü yan yana getirmesin.

"HEMEN HAREKETE GEÇMELİYİZ"

Gerekli adımlar atılmazsa Suriyeli kardeşlerimiz hayatta kalmak için başka diyarlara göç etmeyi sürdürecektir. Katil Esad, Suriye'de bugüne kadar bir milyona yakın insanı öldürmüştür. Biz burada sessiz kalamayız. Biz burada ya elimizle ya dilimizle müdahale edeceğiz. Bunu yapamıyorsak kalbimizle buğuz edeceğiz.

AVRUPA VERDİĞİ SÖZÜ TUTMADI

3 milyon mülteci bizde. 300 binde Iraklı mülteci Türkiye'de. Bugüne kadar olan için 25 milyar dolar harcadık. Avrupa verdiği sözü tutmadı. Biz bu bütçeyi harcamakta zorlanıyoruz ama durmayacağız. Kapımızı bu mazlumlara kapayamayız. Az önce ifade ettiğim terörden arındırılmış güvenli bölge.

"TRUMP'TAN HALA SES YOK"

Az önce ifade ettiğim terörden arındırılmış güvenli bölge... Bu fikri Obama'ya şimdi Trump'a ifade ettim. Dedim ki; gelin bu bölgeyi tamamıyla terörden arındırılmış güvenli bölge olarak konut inşasına başlayalım. Biz bu konutları inşa ederiz ama bize destek olun dedim. Mültecileri buralara yerleştirelim. Çok güzel dediler ama hala ses yok. Çok güzel, biz de gerekeni yapalım dediler. O günden bu güne bir adım yok. Burada Körfez'e de önemli iş düşüyor, hep birlikte bu adımı atalım.

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