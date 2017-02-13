13 Şubat 2017 Pazartesi17 C.Evvel 1438
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KOBİ'lere birleşme teşviği!

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KOBİ'lere birleşme teşviği!
KOBİ birleşmesinde kurumlar vergisi yüzde 75'e kadar indirimli uygulanacak.
KOBİ'lere birleşme teşviği! KOBİ'lere birleşme teşviği! KOBİ'lere birleşme teşviği!

Küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin (KOBİ) birleşmesi halinde kurumlar vergisi oranı yüzde 75'e kadar indirimli uygulanacak.

Resmi Gazete'nin 11 Şubat tarihli sayısında yer alan ve kurumlar vergisi gelen tebliğinde değişiklikler yapan tebliğe göre, devir tarihi itibarıyla fiilen üretim yapan KOBİ'lerin birleşmesi durumunda, birleşme tarihinde sona eren hesap döneminde münhasıran üretim faaliyetinden elde ettiği kazançları ile bu kapsamda birleşilen kurumun üç hesap döneminde münhasıran üretim faaliyetinden elde ettiği kazançlarına kurumlar vergisi oranı yüzde 75'e kadar indirimli uygulanacak.

Sanayi sicil belgesini haiz olmakla birlikte fiilen üretim faaliyetiyle iştigal etmeyen veya fiilen üretim faaliyetiyle iştigal etmekle birlikte sanayi sicil belgesini haiz olmayan KOBİ'ler, diğer şartları taşısalar dahi uygulamadan yararlanamayacak.

Üretim faaliyetleri dışında elde edilen kazançlar için kurumlar vergisi oranı indirimli uygulanmayacak

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