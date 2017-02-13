Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e çok sert tepki!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Barış Enstitüsü'nde İsrail'in Kudüs politikalarını eleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim ilk kıblemiz olan Kudüs'te sadece Müslümanların değil, tüm uluslararası camianın huzurunu bozacak, vicdanını yaralayacak, teamülleri değiştirecek uygulamalara karşı herkesin duyarlı olması şarttır.

"TAM BİR PROVOKASYON"

Bu tür adımların gerilimi tırmandırmaktan başka bir faydası da olmayacaktır. BM Güvenlik Konseyi'nin 2 bin 334 sayılı kararına rağmen İsrail'in Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da yeni yerleşim yerleri inşa etme kararı ise tam bir provokasyondur.

Uluslararası hukuk ve insan hakları hiçe sayılarak Filistin'e uygulanan ablukayla, yasa dışı yerleşimlerin sona erdirilmesi, Ortadoğu'da kalıcı barışın ve istikrarın ön şartıdır" dedi