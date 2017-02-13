13 Şubat 2017 Pazartesi17 C.Evvel 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Peygamber, müminlere kendi canlarından daha yakındır…” (Azhâb, 6)
  • Hz. Enes (radıyallâhu anh): “Resülullah (aleyhissâlâtu vesselâm) ayakta içmeyi yasakladı” demişti. Kendisine:“Ya yemek? (Bu husustaki hüküm nedir)” diye soruldu.“Bu dâha şiddetle yâsâktır!” dedi veya şöyle dedi.“Bu dâhâ şerli, dâhâ kötü!”Müslim, Eşribe 113. (2024)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:28Güneş 07:54Öğle 13:25İkindi 16:15Akşam 18:43Yatsı 20:03
    • 12°C Adana
    • 7°C Adıyaman
    • -4°C Afyon
    • -6°C Ağrı
    • 0°C Amasya
    • 1°C Ankara
    • 12°C Antalya
    • 0°C Artvin
    • 11°C Aydın
    • 5°C Balıkesir
  • BIST: 88.578 1.26
  • Altın: 144,414 -1.62
  • Dolar: 3,6804 -0.23
  • Euro: 3,9007 -0.66

Kraliçe II. Elizabeth 140 bin TL'ye eleman arıyor

»
Buckingham Sarayı, İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in 2.77 milyon takipçiye ulaşan resmi Twitter hesabını yönetmek için yıllık 30 bin sterlin maaş ile yönetici aranıyor
Kraliçe II. Elizabeth 140 bin TL'ye eleman arıyor
Kraliçe II. Elizabeth 140 bin TL'ye eleman arıyor Kraliçe II. Elizabeth 140 bin TL'ye eleman arıyor Kraliçe II. Elizabeth 140 bin TL'ye eleman arıyor

Kraliçe’nin resmi web sitesi üzerinden yayınlanan iş ilanında hızlı ve dinamik bir takımla birlikte çalışmak üzere bir dijital iletişim uzmanı arandığı duyuruldu. Verilen ilanda yapılan iş tanımı, tam zamanlı çalışmak üzere, Kraliyet Ailesi’nin resmi Twitter hesabını yönetmek, Kraliçe ve Kraliyet Ailesi’nin işlerini kamuya duyurmak, Twitter hesabı yanı sıra Youtube ve Facebook hesaplarını da yönetmek, yapılan resmi ziyaretleri ve seremonileri belgelemek olarak açıklandı.

Yıllık 30 bin sterlin (Yaklaşık 140 bin TL) maaşın yanı sıra, yüzde 15 katkı paylı bir emeklilik planı ve kişisel gelişim eğitimlerini de içeren, kapsamlı bir yan fayda paketi vaat ediliyor. Adayların üniversite eğitimi almış, geleceğe yönelik vizyon sahibi, web sitesi yönetimi konusunda tecrübeli, yenilikçi, yaratıcı olması ve fotoğraf ve video konularında da yetkin olması bekleniyor. Kraliçe Elizabeth'in Nisan 2016'da da sosyal medya editörü aradığı açıklanmıştı.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Kraliçe II. Elizabeth 140 bin TL'ye eleman arıyorKraliçe II. Elizabeth 140 bin TL'ye eleman arıyorBuckingham Sarayı, İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in 2.77 milyon takipçiye ulaşan resmi Twitter hesabını yönetmek için yıllık 30 bin sterlin maaş ile yönetici aranıyor
Hollandalı ırkçı lider Kuran-ı Kerim'e dil uzattı!Hollandalı ırkçı lider Kuran-ı Kerim'e dil uzattı!Hollandalı aşırı ırkçı Özgürlükler Partisi (PVV) Başkanı Geert Wilders, camileri kapatıp, Kuran-ı Kerim'i yasaklayacağını söyledi.
Rusya ve ABD bir araya geliyorRusya ve ABD bir araya geliyorRusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la ABD'li mevkidaşı Rex Tillerson'ın, ilk görüşmelerini Almanya'da yapacakları ve burada Suriye'yi ele alacakları belirtildi.
Hizbullah liderinden Trump'a şok sözler!Hizbullah liderinden Trump'a şok sözler!Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, ABD Başkanı Donald Trump için “Beyaz Saray'da bir aptalın olmasından faydalanacağız” dedi.
ABD dahil 3 ülke BM'yi acil toplantıya çağırdıABD dahil 3 ülke BM'yi acil toplantıya çağırdıKuzey Kore'nin başarılı bir füze denemesi gerçekleştirdiğini açıklamasının ardından harekete geçen ABD, Japonya ve Güney Kore, BM Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağırdı.
Meksika'da Trump karşıtı gösteriMeksika'da Trump karşıtı gösteriMeksika'da on binlerce kişi, ABD Başkanı Donald Trump karşıtı gösteriler düzenledi.
  • ABD'de halkın Trump'a ve medyaya güveni ölçüldü13 Şubat 2017 Pazartesi 11:45
  • Afganistan'da hava saldırısı: 18 sivil öldü!13 Şubat 2017 Pazartesi 11:45
  • DEAŞ'ın tünelleri ve bombalı aracı görüntülendi13 Şubat 2017 Pazartesi 09:18
  • Beyaz Saray'ı karıştıran 'Flynn' iddiası13 Şubat 2017 Pazartesi 09:05
  • 'Ezan yasağı' tasarısını onayladılar13 Şubat 2017 Pazartesi 08:40
  • Esed bunu hesaba katmamıştı! Tamamen bitti13 Şubat 2017 Pazartesi 08:40
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Bahreyn'de 'Diriliş' sürprizi13 Şubat 2017 Pazartesi 08:39
  • Geri püskürtüldü! Onlarca Esed askeri öldürüldü13 Şubat 2017 Pazartesi 08:29
  • ABD'de büyük panik! Kaçıyorlar13 Şubat 2017 Pazartesi 08:00
  • Rusya'da helikopter düştü!13 Şubat 2017 Pazartesi 07:55
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri