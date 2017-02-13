Şehit polisin oğluna yazıdığı mektuplar ağlattı

Şırnak’ta güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Çorumlu Özel Harekat Polisi Emre Beker’in oğluna yazdığı mektup yürekleri dağladı.

Şehit olmadan önce oğlunun defterine yazdığı mesajı kayınpederi Ahmet Bölükbaş, sosyal medya hesabından paylaştı.

“Şehit yavrumuz Emre’min şehadetinden önce biricik oğlu emanetimiz torunum Emir Taha’sının defterine yazdığı mesajını paylaşmak istiyorum” diyen paylaşımda şu ifadelere yer verildi; “Cümle Şehitlerimizin emanetlerine ve evlatlarımız adına Emre’min, yiğidimin bu duasına Âmin deme lütfunu bahşetmenizi istirham ediyorum. Makamın cennet olsun.

Bu millet üzerine oyun tezgahlayanlar ve şehadetine sebeb olanlarında hesabını rabbimiz ve bu aziz milletimiz soracaktır İnşaAllah”

ŞEHİT POLİSİN OĞLUNUN DEFTERİNE YAZDIĞI MESAJ

“Oğlum;

Öncelikle Allah’ını Peygamberini seven, dinine diyanetine bağlı, anasına babasına saygılı sevgili, vatanına milletine faydalı bir evlat olmanı Rabbimden dilerim. Rabbim bahtını yolunu açık etsin.Her zaman seni iyi insanlarla karşılaştırsın. Sen de onun yolundan, izinden ayrılma. Annen ve baban olarak seni çok seviyoruz."