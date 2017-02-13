Türkiye rekor kırdı! Yüzde 98 yükseldi

Türk otomotiv sanayi ocak ayında tarihinin en iyi başlangıcına imza attı. Sektör, otomobilde ise adet bazında geçen yıla göre yüzde 98 sıçrama gerçekleştirdi.

Üretimde aylık bazda 131 bin seviyesine çıkan sektör, ihracatta ise 103 bin adedini yakaladı. 2 milyar dolarlık toplam ihracata yükselen sektör, otomobilde ise adet bazında geçen yıla göre yüzde 98 sıçrama gerçekleştirdi.

Otomotiv sektörü Türkiye tarihindeki en iyi üretim ve ihracat başarısına imza attı. Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) tarafından açıklanan rakamlara göre toplam üretim, Ocak ayı üretimleri tarihsel gelişimi içinde sanayimizin en yüksek seviyesine ulaşmış oldu.

OTOMOBİL İHRACATI YÜZDE 98 ARTTI

2017'nin Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, toplam üretim yüzde 31, otomobil üretimi ise yüzde 61 oranında arttı. Bu dönemde, toplam üretim 128 bin adet, otomobil üretimi ise 94 bin adet düzeyinde gerçekleşti. Toplam pazar yüzde 7 oranında artarak 36 bin adet düzeyine çıktı. Bu dönemde otomobil pazarı ise yüzde 10 oranında arttı ve 26 bin adet olarak gerçekleşti. Toplam otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 50 oranında artarken otomobil ihracatı ise yüzde 98 oranında artış gösterdi. Bu dönemde, toplam ihracat 103 bin adet, otomobil ihracatı ise 76 bin adet düzeyinde gerçekleşti.

İHRACATIMIZ YÜZDE 54 YÜKSELDİ

Ocak'ta bir önceki yılın aynı ayına göre, toplam otomotiv ihracatı dolar bazında yüzde 35, avro bazında yüzde 38 arttı. Bu dönemde toplam otomotiv ihracatı 2,08 milyar dolar olarak gerçekleşirken, otomobil ihracatı yüzde 143 artarak 913 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Avro bazında otomobil ihracatı ise yüzde 148 artarak 858 milyon avro seviyesine yükseldi. Ana sanayi ihracatı yüzde 54, yan sanayi ihracatı yüzde 9 oranında arttı.