13 Şubat 2017 Pazartesi17 C.Evvel 1438
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Şehit kızından Türkiye'yi ağlatan mesaj

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Suriye'de şehit olan Piyade Uzman Çavuş Emin Güngör'ün 15 yaşındaki kızı, babasına hitaben yazdığı mesajı sosyal medyayı salladı.
Şehit kızından Türkiye'yi ağlatan mesaj
Şehit kızından Türkiye'yi ağlatan mesaj Şehit kızından Türkiye'yi ağlatan mesaj Şehit kızından Türkiye'yi ağlatan mesaj

Fırat Kalkanı Harekatı'nda terör örgütü DEAŞ ile yaşanan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Emin Güngör'ün 15 yaşındaki kızı, babasına hitaben yazdığı mesajı sosyal medya hesabından paylaştı. Babasının, kendinin asker olmasını istediğini söyleyen Güngör, "Ben dün açmayacağını bildiğim telefonunu aradım, görmeyeceğini bildiğim bir sürü mesaj attım. Hala şaka gibi geliyor" dedi.

Babasının kendisinin asker olmasını istediğini ve bazen "Teğmen Miraç" olarak seslendiğine işaret eden Miraç Göngör, babasının şehit olduğuna halen inanamadığını belirtti.  Suriye'nin kuzeyindeki El Bab bölgesinde terör örgütüne yönelik operasyonda önceki gün şehit olan Piyade Uzman Çavuş Emin Güngör'ün (40) üç kızından en büyüğü olan 15 yaşındaki Miraç Göngör, dün Çardak Havalimanı'nda şehidin karşılanması töreni sonrası sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. 

Babasına hitaben yazdığı mesajda Güngör, babasıyla birlikte kurdukları hayalleri hatırladığını, onun acısına dayanamadığını ifade etti.  Babasının kendisinin asker olmasını istediğini kaydeden Göngör, mesajında şu ifadelere yer verdi: 

BENİM KIZIM ASKER!

"Çok hayalimiz vardı, ne güzel hayallerimiz vardı. Hani hep derdin ya, 'bir asker ol da göğsümü gere gere benim kızım asker' diyeyim. Bir de arada 'Teğmen Miraç' diye seslenirdin, nasıl gaza gelirdim, anlatamam. Kim beni destekleyecek bu kadar. Sanki her şey bir kabustan ibaret. Senin o uçaktan inişin, askerlerin seni taşıması, göğsümde yazan Şehit Emin Güngör yazısı...." 


Artık hayatında koşulsuz şartsız güvenebileceği bir erkek olmadığını kaydeden Güngör, artık "arkasında kapı gibi babasının olduğunu, kendisine bir şey olmaz." diyemeyeceğini belirtti.  Mesajında "O kadar çok istiyorum ki son kez sarılmak, doya doya öpmek, o güzel yüzünü son kez görmek..." ifadesini kullanan şehit kızı, duygularını şu kelimelerle anlattı: 

HALA ŞAKA GELİYOR!

"Ben dün açmayacağını bildiğim telefonunu aradım, görmeyeceğini bildiğim bir sürü mesaj attım. Hala şaka gibi geliyor. Seni çok seviyorum biliyorsun değil mi, çok seviyoruz. Sen bizi hep izliyorsun onu da biliyorum." ifadelerini kullandı.  Güngör, mesajını "Dün gece çok çığlık attım gökyüzüne, belki sesim sana ulaşır diye." ifadeleriyle sonlandırdı.  Şehidin naaşı, bugün Acıpayam'da düzenlenecek törenin ardından Acıpayam Garnizon Şehitliği'nde defnedilecek.

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