13 Şubat 2017 Pazartesi17 C.Evvel 1438
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Kılıçdaroğlu'ndan müftü hamlesi!

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Kılıçdaroğlu'ndan müftü hamlesi!
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, muhtarlara ve müftülere mektup yazarak, yapılacak olan Anayasa değişikliğinin neler getireceğini anlatacak.
Kılıçdaroğlu'ndan müftü hamlesi! Kılıçdaroğlu'ndan müftü hamlesi! Kılıçdaroğlu'ndan müftü hamlesi!

Türkiye'de 16 Nisan'da gerçekleştirilecek referandum öncesinde liderler propagandalarını sergilemeye başlarken CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan yeni bir hamle geldi.

MÜFTÜLERE MEKTUP YAZACAK

Kılıçdaroğlu, müftülere yazacağı mektupta özellikle camilerde referandum propagandası yapılmamasını rica edecek.

Sosyal medya etkin kullanılarak özellikle üniversite gençliğine ulaşılmaya çalışılacak. Radyo programlarına ağırlık verilecek.

"DEMOKRASİ Mİ, KUZEY KORE Mİ"

Bu arada Kılıçdaroğlu, partililerden vatandaşlara, "Bu bir demokrasi seçimi. Güçlü bir demokrasiyi sürdürecek miyiz, güçlü bir parlamenter rejim mi oluşturacağız yoksa bütün yetkilerin tek kişiye verildiği Kuzey Kore modelini mi tercih edeceğiz?" sorusunu yöneltmelerini istedi. CHP, referandumda Anayasa değişikliğine “hayır” oyu kullanacağı düşünülen sağ partilere de destek sunacak. Özellikle CHP’li belediyelerin bulunduğu il ve ilçelerdeki reklam ve ilan panoları “hayır” görüşünü destekleyen sağ partilerle paylaşılacak.

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