Djiehoua, Cizrespor'dan teklif aldığında Rizespor'dan teklif aldığını sandığını ve kabul ettiğini açıkladı.
Tecrübeli oyuncu, "Türkiye'den Cizre isminde bir kulübün beni istediğini söyledi bende teklifi kabul ettim çünkü Cizre'yi Rize anlamıştım. Havaalanına geldiğimde uçuş kartıma bakınca Rize değil Cizre olduğunu anladım. Neresi olduğuna dair en ufak bir fikrim yoktu.
Oraya gittiğimde beni çok büyük bir futbolcu gibi karşıladılar. Ancak oradaki kariyerim kısa sürdü çünkü Kobane olayları başlamıştı ve ben korkmuştum. Bu yüzden oradan kısa sürede ayrıldım." dedi.
13 Şubat 2017 Pazartesi17 C.Evvel 1438
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Şaka değil gerçek! Cizre'yi Rize sanıp imza attı
Türkiye'de daha önce Antalyaspor ve Boluspor gibi takımlarda oynayan Serge Djiehoua, Kramponlu Pisagor'a ilginç bir demeç verdi.
Djiehoua, Cizrespor'dan teklif aldığında Rizespor'dan teklif aldığını sandığını ve kabul ettiğini açıkladı.
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