13 Şubat 2017 Pazartesi17 C.Evvel 1438
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Referandumda 'Evet' demek için 25 neden

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Referandumda 'Evet' demek için 25 neden
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, "cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin" sosyal yaşamdan ekonomiye, siyasetten diplomasiye kadar her alanda Türkiye'ye çağ atlatacağını söyledi.
Referandumda 'Evet' demek için 25 neden Referandumda 'Evet' demek için 25 neden Referandumda 'Evet' demek için 25 neden

 Eker, yeni sisteme kitlesel desteğin arttığını mesajını verirken, "Mevcut sistem bu ülkenin refah, kalkınma yolunda mesafe almasını engelliyor.

Kampanya süresince bunu her platformda anlatacağız" dedi. Eker, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin gerekliliğini 25 başlıkta şöyle anlattı:

1.İSTİKRARIN GARANTİSİ:
Yeni sistem siyasi istikrarın garantisi olacak. Türkiye'nin gelişmesine katkı sunacak. Katılımcılık artacak. Bireyi ön plana çıkaracak, siyaseti merkeze yaklaştıracak.

2.KARARLAR HIZLANACAK:
Karar alma süreçleri hızlanacak. Sorunların çözümü kolaylaşacak. İcra kuvvetini yukarı çekecek.

3. EKONOMİ BÜYÜYECEK: 
Ekonomiye güven artacak, dinamik bir yapı oluşacak. Yatırımcının, ihracatçının, işadamının önü açılacak.

4. YATIRIMLAR ARTACAK: 
Yatırımcılar pozitif etkilenecek. Geleceğe yönelik güçlü bir sinyal olacak. Yabancıların algısında da olumlu bir enerji yaratacak. Refah artacak, kalkınma şahlanacak.

5. BELİRSİZLİK BİTİYOR:
Yeni sistem üzerinden yaratılmak istenen belirsizlik algısı son bulacak.

6. YURTDIŞINDA GÜÇLECEK: 
Türkiye dış politikada etkin bir aktör olacak. Küresel barışa katkı artacak. Türkiye öncü ülke olacak.

7. YENİ TÜRKİYE VİZYONU: 
2023-2053 vizyonu desteklenecek. İhtiyaç yasaları hızla yaşama geçirilecek.

8. REFORMLAR CANLANACAK: 
Yapısal reform olabilecek birçok şeyin önünü açacak temel dinamik olacak.

9. POZİTİF ENERJİ:
Ülkede pozitif bir enerji yaratacak. Bu bir rejim değil hükümet sistemi değişikliği. Bunun yaratacağı siyasi atmosfer toplumun tüm kesimlerine yansıyacak.

10. KUCAKLAŞMA KAPISI: 
Kutuplaşma değil kucaklaşma kapısı açılacak.

11. BÜROKRASİ ZİNCİRİ KIRILACAK: 
Mevcut sistemde çok uzun olan bürokratik zincir kırılacak. Vatandaşın ihtiyaçlarına daha hızla yanıt verilecek.

12. LİDER VİZYONU: 
Lider vizyonu her alana yansıyacak. Türkiye gibi büyük potansiyel barındıran ülkede güçlü siyasi irade ciddi manada katkı verecek.

13. ÇOĞULCU SİSTEM: 
Tek adamlık değil, çoğulcu sistem kurulacak. Özgürlükler daha güvenli ortamda yaşanacak.

14. İKİ BAŞLILIĞA SON: 
Yürütme güçlenecek, iki başlılık bitecek. Hükümet icraat yapacak, Meclis yasa yapacak hükümeti denetleyecek.

15.ETKİLİ MUHALEFET:
Muhalefet daha etkili hale gelecek. Hükümet krizleri son bulacak.

16. GENÇLERE FIRSAT: 
Gençlere siyaset kapısı açılacak. Temsil düzeyi artacak. Siyasette daha geniş alan bulacaklar.

17. MİLLETVEKİLLERİ İŞİNİ YAPACAK: 
Milletvekilleri yasa teklifi verecek, halkın beklentileri bu yasalara daha çok yansıyacak.

18. DEMOKRASİ GÜÇLENCEK:
Demokrasi, temel hak ve hürriyetler güçlenecek.

19. TEMSİLDE ADALET:
Temsilde adalet sağlanacak.

20. VERİMLİ PARLAMENTO:
Parlamento daha verimli, etkili olacak.

21. MEGA PROJELER HIZLANACAK: 
Dev projeler hızlanacak, finans sektörü güçlenecek.

22. YARGI SİVİLLEŞECEK:
Yasama, yürütme, yargı daha iyi çalışacak. Yargı sivilleşecek.

23. ZAAFİYETLER BİTİYOR: 
Yasama-yürütme fonksiyonları mevcut sistemde iç içe geçmiş durumda. Buradaki zafiyetler bitiyor.

24. DENETLEME GÜCÜ:
Meclis ve milletvekilleri güçleniyor. Meclis denetleme gücü kazanacak. Etkin karar alma mekanizmaları geliştirilecek. Etkin karar alma mekanizmaları geliştirilecek.

25. TERÖR SON BULACAK: 
Türkiye'nin geleceğine güçlü bir sinerji ortaya çıkacak. Güvenlik alanında, terörle mücadelede de sonuca daha kolay ulaşılacak.

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