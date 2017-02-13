13 Şubat 2017 Pazartesi17 C.Evvel 1438
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Merkez Bankası'ndan kritik dolar açıklaması!

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Merkez Bankası'ndan kritik dolar açıklaması!
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası beklenti anketine göre yıl sonu dolar/TL tahmini 3.8807 oldu.
Merkez Bankası'ndan kritik dolar açıklaması! Merkez Bankası'ndan kritik dolar açıklaması! Merkez Bankası'ndan kritik dolar açıklaması!

Cari yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 8,48 iken, bu anket döneminde yüzde 8,87'ye yükseldi. Merkez Bankasından yapılan açıklamaya göre, 12 ay ve 24 ay sonrası TÜFE beklentileri ise sırasıyla yüzde 8,21 ve yüzde 7,59 olarak gerçekleşti.

Açıklamada şu bilgiler verildi:

"2017 yılı Şubat ayı için tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 0,69 iken, bu anket döneminde yüzde 0,62 olmuştur. Mart ayı TÜFE beklentisi bir önceki anket dönemine göre değişmeyerek yüzde 0,76 olmuştur. Nisan ayı TÜFE beklentisi ise yüzde 0,95 olarak gerçekleşmiştir. 2017 yılı Şubat ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 24,3 olasılıkla yüzde 7,50-7,99 aralığında, yüzde 31,8 olasılıkla yüzde 8,00-8,49 aralığında, yüzde 20,2 olasılıkla ise yüzde 8,50-8,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

Aynı anket döneminde nokta tahminlere göre ise, katılımcıların yüzde 24,6'sının 12 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentilerinin yüzde 7,50-7,99 aralığında, yüzde 38,6'sının beklentilerinin yüzde 8,00-8,49 aralığında, yüzde 14,0'ünün beklentilerinin ise yüzde 8,50-8,99 aralığında olduğu gözlenmektedir .

2017 yılı Şubat ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 48,9 olasılıkla yüzde 6,50-7,49 aralığında, yüzde 39,5 olasılıkla ise yüzde 7,50 ve üzerinde artış göstereceği öngörülmektedir. Aynı anket döneminde nokta tahminlere göre 24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 33,9'unun beklentilerinin yüzde 6,50-7,49 aralığında, yüzde 64,3'ünün beklentilerinin ise yüzde 7,50 ve üzerinde olduğu gözlenmektedir.

BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 9,55 iken, bu anket döneminde yüzde 10,19'a yükselmiştir. TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 9,13 iken, bu anket döneminde yüzde 10,37 olarak gerçekleşmiştir.

2017 yılı Şubat ayı anket döneminde, vadesine üç ay ya da üç aya yakın süre kalan Devlet İç Borçlanma Senetleri’nin (DİBS) yıllık bileşik faiz oranı beklentileri cari ay, 1, 3, 6, 12 ve 24 ay sonrası için bir önceki anket dönemine göre artarak sırasıyla yüzde 10,87, 10,94, 10,89, 10,81, 10,43 ve 10,11 olarak gerçekleşmiştir.

Vadesine beş yıl ya da beş yıla yakın süre kalan DİBS'lerin 12 ay sonrası ikincil piyasa yıllık bileşik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 11,03 iken, bu anket döneminde yüzde 10,97 olmuştur. Vadesine on yıl ya da on yıla yakın süre kalan DİBS'lerin 12 ay sonrası ikincil piyasa yıllık bileşik faiz oranı beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 11,13 ve yüzde 11,00 olarak gerçekleşmiştir.

TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay ve 3, 6, 12, 24 ay sonrası beklentileri sırasıyla yüzde 8,00, 8,43, 8,59, 8,52 ve 8,32 olarak gerçekleşmiştir. 2017 yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 3,86 TL iken, bu anket döneminde 3,88 TL olmuştur. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket dönemine göre değişmeyerek 3,96 TL olarak gerçekleşmiştir. 2017 yılı cari işlemler açığı beklentisi, bir önceki anket döneminde 35,4 milyar ABD Doları iken, bu anket döneminde 35,6 milyar ABD Doları olmuştur. 2018 yılı cari işlemler açığı beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 38,2 milyar ABD Doları ve 37,9 milyar ABD Doları olarak gerçekleşmiştir.

GSYH 2017 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket dönemine göre değişmeyerek yüzde 2,9 olmuştur. 2018 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 3,6 iken, bu anket döneminde yüzde 3,5 olarak gerçekleşmiştir."

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