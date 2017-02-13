Hükümet'ten borcu olan vatandaşlara müjde!

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası konuşuyor.

Kurtulmuş'un açıklamalarının satırbaşları şöyle:

- Çiftçi kardeşlerimizin ziraat bankası ve tarım kredi kooperatifleri borçları yeniden yapılandırılacak yani ötelenecek...

- Türkiye Uzay Ajansı ile ilgili yasa çalışmaları görüşüldü.

EL BAB'DA SON DURUM ve MÜNBİÇ VE RAKKA OPERASYONLARI

Bu operasyonların Türkiye'nin ulusal güvenlik ihtiyacının bir parçasıdır. DEAŞ ve PKK/PYD Kuzey Suriye'de faaliyet gösterdi, göstermeye devam ediyor. Cerablus'ta başlayan operasyon El Bab'a kadar uzandı. ÖSO'nun zaferiyle bu operasyonun sonuçlanacağını görüyoruz. Bunun arkasından ABD ile Türkiye arasında bir mutabakat vardı. PYG/YPG unsurları Münbiç'in doğusuna çekilecekti. Bunu bekliyoruz. Türkiye'nin ulusal güvenliğini sağlayacak adımların atılması için hareket ediliyoru. Türkiye, uluslararası koalisyonla belirli bir mutabakat oluşursa, hem Münbiç, hem Rakka'nın temizlenmesi konusunda adım atabilir. Türkiye hem Rakka'dan IŞİD'in temizlenmesi, PYD/YPG unsunlarının yerleştirilmemesi için adım atılabilir. Bunu önümüzdeki günler belirleyecektir.