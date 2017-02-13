2. Abdülhamit'in torunu Bülent Osman'ın cenazesi Türkiye'ye getiriliyor

Fransa'nın başkenti Paris'te 87 yaşında vefat eden 2. Abdülhamid'in ve Palevne Kahramanı Gaziosmanpaşa'nın torunu Bülent Osman'ın cenazesinin bu gece Türkiye'ye getirileceği bildirildi.

Anne tarafından 2. Abdülhamid'in baba tarafından Palevne Kahramanı Gaziosmanpaşa'nın torunu Bülent Osman 1 yıl önce beyin kanaması geçirmiş, geçtiğimiz günlerde de Paris'te hayatını kaybetmişti. Bülent Osman ölmeden önce Türkiye'ye defnedilmeyi vasiyet etmiş, Başbakan Binali Yıldırım'da konuyla ilgili çalışma başlatmıştı. Yapılan girişimler sonrası ailenin avukatlarından Ayşegül Topuz, AA muhabirine yaptığı açıklama yaptı.

Topuz, Fransız makamlarından cenazenin taşınmasına ilişkin iznin çıktığını ve bu gece İstanbul'a getirilmesinin kararlaştırıldığını aktardı. Cenazeyi Türkiye'ye Bülent Osman'ın eşi Jeannine Osman, oğlu Remy Cengiz Osman ve ailenin yakın dostu Ali Serim'in getireceğini belirten Topuz, cenazenin Atatürk Havalimanı'nda hanedan üyelerince karşılanacağını ifade etti.

FATİH CAMİİ HAZİRESİ'NDE DEFNEDİLECEK

Cenazenin planlandığı gibi yarın ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Fatih Camisi Haziresi'ne defnedileceğini aktaran Topuz, şunları kaydetti:"Aile, Osmanlı Hanedanı mensuplarına, her vesileyle yakınlık gösteren Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Bakanlar Kurulu kararının çıkarılması talimatını veren Başbakanımız Binali Yıldırım'a ve kabinesinin bakanlarına müteşekkir olduğunu ayrıca gerekli defin izinlerinin alınması için aileye destek olan Yıldız Sarayı Vakfı Başkanı Sayın Zeynep Karahan Uslu ve Fransız makamlarından gerekli izinlerin alınması ve dini vazifelerin yerine getirilmesi için çalışan İsmail Hakki Musa'ya ve cenaze merasime destek veren Fatih Belediye Başkanı Sayın Mustafa Demir'e teşekkürü borç biliyor. Bülent Osman'ın ailesi Türkiye'de yaşayan ve cenaze için yurt dışından gelen Osmanlı Hanedanı üyeleriyle taziyeleri yarın 18.00-21.00 arasında, 15 Şubat Çarşamba ve 16 Şubat Perşembe günü saat 13.00-17.00 arasında Yıldız Parkı içindeki Çadır Köşkü'nde kabul edecektir."

Gazi Osman Paşa 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı’nda Plevne savunmasıyla dünya tarihine damgasını vurmuştu. Bülent Osman, 2009'da Paris’teki evinde Hürriyet'e verdiği röportajda Gazi Osman Paşa’nın madalyalarını göstermişti. Michelin’de görev yaptığını ve şirketin başkan yardımcılığına kadar yükseldiğini belirten Osman şöyle konuşmuştu: “Annem ve Babamın sürgünde acı çektiğine tanık oldum. Ben Fransa'da doğdum, burada yaşadım, Türkiye'yi buradayken öğrenmeye başladım. Annem babam bütün çocukluğumda bana Türkiye'yi anlattılar. Görmediğim halde birçok yeri görmüş kadar biliyordum. Daha sonra Türkiye'ye gitme fırsatı bulunca anlattıkları kadar güzel olduğunu, insanların yardımseverliklerini görünce anne babamın devamlı Türkiye'den bahsetmekte ne kadar haklı olduklarını anladım. Ben 1990'a kadar Türkçe bilmiyordum, sonra öğrendim." demişti.