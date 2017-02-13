13 Şubat 2017 Pazartesi17 C.Evvel 1438
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MHP'li muhaliflerin adresi belli oldu

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MHP'li muhaliflerin adresi belli oldu
MHP’li eski yeni vekiller, Ülkü Ocakları eski başkanları Anayasa değişikliği referandumunda partiler üstü bir ‘hayır’ kampanyası yürütmek için kurulan “Türk Milliyetçileri ‘Hayır’ diyor Platformu” geniş katılımlı ilk toplantısını yapmaya hazırlanıyor.
MHP'li muhaliflerin adresi belli oldu MHP'li muhaliflerin adresi belli oldu MHP'li muhaliflerin adresi belli oldu

18 Şubat’ta Ankara'da bulunan Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde yapılacak toplantıda Meral Akşener, Sinan Oğan, Koray Aydın, Ümit Özdağ, Yusuf Halaçoğlu gibi isimlerin yanı sıra diğer partilerden de davetliler katılacak. Hürriyet’in sorularını yanıtlayan Ümit Özdağ, referandumda özerklik anayasasına ‘hayır’ denmesi gerektiğini anlatmak için 4 ismin 15 ayrı ile gideceğini; İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük illerde ise ortak çalışma yapılacağını söyledi. Özdağ, 18 Şubat’taki toplantıya Saadet Partisi, Büyük Birlik Partisi, Demokrat Parti gibi partilerden de misafir davet ettiklerini açıkladı.

MHP’deki muhalif isimlerden Koray Aydın ve Sinan Oğan ile partiden ihraç edilen Meral Akşener ve Ümit Özdağ’ın referandumda ‘Hayır’ kampanyası yürütmek amacıyla bir araya geldiği, eski yeni vekiller ile Ülkü Ocakları eski başkanlarının da katıldığı Hayır Komitesi, 18 Şubat’ta saat 13.00’de geniş katılımlı bir toplantı yapacak. Hayır Komitesinin sözcüsü Ümit Özdağ, Yenimahalle Belediyesi Nazım Hikmet Kültür Merkezinde yapılacak toplantıya kendisini ülkücü hareket, Türk milliyetçiliği içinde gören siyasetçileri, sade vatandaşları kısaca herkesi davet ettiklerini söyledi. 

Özdağ, bu toplantıda farklı siyasal çizgilerden misafirlerin de olacağını belirterek, “Toplantı sonunda Türk milliyetçilerinin neden hayır, dediğini bir bildirge ile ortaya koyacağız” dedi.

'SAADET PARTİSİNDEN CEVAP BEKLİYORUZ'

Toplantıya misafir olarak gelmesini istedikleri kişileri telefonla ya da bizzat ziyaret ederek 
davet ettiklerini anlatan Özdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Saadet Partisinden cevap bekliyoruz. Büyük Birlik Partisiyle görüştük, tekrar görüşeceğiz; onlar da bizim kardeşlerimiz. Demokrat Partiye gittik; olumlu yaklaşıyorlar. Başka görüşmelerimiz de olacak. Cumartesi günkü toplantıda Yusuf Halaçoğlu Hoca konuşacak. Onun dışındaki konuşmacılar henüz belli olmadı.

BÖLÜNME ANAYASASI

18 Şubat’taki bu toplantının ardından Anadolu’ya çıkacağız. Her bir arkadaş 15 ile gidecek, böylece 4 isim 60 ilde neden hayır, denmesi gerektiğini anlatacak. Onları sevenler de çalışmalarına destek olacak. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde ise 4 isim birden yine ayrı ayrı hayırın nedenlerini anlatacağız. Bu anayasa özerklik, bölünme anayasısıdır. Halka bunu anlatacağız.”

BASKILAR BİZİ KORKUTAMAZ

Hafta sonunda Meral Akşener’in Çanakkale’de elektrikler kesilerek konuşmasının engellendiğini, bu nedenle illerde salon bulmakta sıkıntı yaşanıp yaşanmayacağı sorusuna, “Biz her türlü baskıyı bekliyoruz ama bu baskıların bizi korkutması, geri adım attırması söz konusu olmaz. Biz üniter ve milli devlet ile demokrasi için mücadele ediyoruz” yanıtını verdi.

Hürriyet

 

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