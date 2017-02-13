13 Şubat 2017 Pazartesi17 C.Evvel 1438
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Müdürlük beklerken kahvede tuz sattılar

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Müdürlük beklerken kahvede tuz sattılar
Kadınları yönetici olma vaadiyle kandırıp Çankırı’da sözde eğitimleri zorunlu tutan firma, sanayi ve kahvehanelerde kadın vasfını kullanarak tuz sattırdı. Mağdur olduğunu iddia eden kadınların olayı sosyal medyada paylaşmasıyla ortaya çıktı.
Müdürlük beklerken kahvede tuz sattılar Müdürlük beklerken kahvede tuz sattılar Müdürlük beklerken kahvede tuz sattılar

Sadıkoğlu Pazarlama Hizmetleri isimli firma, iş bulma sitelerine yönetici vasfıyla yetiştirilmek üzere, en az lise mezunu 21-35 yaşları arasında kadın eleman aradığını duyuran ilanlar verdi. İlan içeriğinde Çankırı’daki 60 günlük ‘Saha-Ürün-Genel Eğitim’ adı altında eğitim çalışmalarına katılma şartını zorunlu tuttu. Eğitimin sonunda katılanların; Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Çorum, Eskişehir, Mersin, İzmir, ve Samsun’daki ofislerde farklı görevlerde yönetici konumunda çalışacakları belirtildi.

İş başvurusu kabul edilen kadınlar, Çankırı’ya gittiğinde firmaya ait olan lojmanlara yerleştirildi. Firma sahibi Aydın U. tarafından minibüslere bindirilen genç kadınlar, sanayilere, kahvehanelere ve parti meclis binalarına gönderilerek firmanın tuz ürünlerinin satışı yapılması istendi. Satış yapmak dışında herhangi bir eğitim görmediklerini ve firma sahibinin kötü muamelesine maruz kaldığını belirten kadınlar olayı sosyal medyada paylaşarak yardım istedi.

Yaşadıklarını anlatan Jeofizik mühendisi 24 yaşındaki DilaAtılgan,”Aydın U., bizleri sigortası olmayan, kapısına dokununca açılan bir minibüsle bir kadının yalnız başına girmek istemeyeceği yerlere oldukça ağır tuz çantalarıyla gönderip, tuz satışı yaptırdı. Satış yapmak istemeyen bir kızı döve döve arabadan indirdiğini duyunca korktum. Çankırı’ya gittiğimizin üçüncü günü, hiçbir ücret talep etmeden ayrılmak istediğimizi belirttik. Ancak, evde kaldığımız gün kadar ücret ödememiz gerektiğini söyledi. Biz ödemeyiz, öyleyse ihbar süremizi kullanıyoruz dediğimizde evde kalamayacağımızı söyledi. Yardım istemek için polisi arayarak, “Biz şehir dışından buraya bir firmada çalışmak için geldik” dedim. Akabinde telefondaki polis bana, “Sadıkoğlu mu? Of yine mi bu adam bıktık artık, hemen geliyoruz” diyerek telefonu kapattı.

Vatan

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