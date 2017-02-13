13 Şubat 2017 Pazartesi17 C.Evvel 1438
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Evlilik programlarına büyük şok!

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Evlilik programlarına büyük şok!
RTÜK, kamuoyunda tartışmalara yol açan evlilik programlarını masaya yatırdı. 6 programa 2 milyon 133 bin 903 lira ceza kesildi.
Evlilik programlarına büyük şok! Evlilik programlarına büyük şok! Evlilik programlarına büyük şok!

Şikayetler üzerine yapılan değerlendirme sonucu evlilik ve benzeri yarışmaları içeren 6 programa 2 milyon 133 bin 903 lira ceza kesildi. Ceza kesilen evlilik programları arasında, ATV'deki Esra Erol'un, Show TV'deki Seda Sayan ile Uğur Aslan'ın, Star TV'deki Zuhal Topal'ın, Kanal D'deki Seda Akgül'ün programları da var.
 
KADINI İSTİSMAR EDİYORLAR
 
Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre; evlilik ve benzeri 6 programa “Toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkelerine aykırılık”, “İnsan onuruna ve özel hayatın gizliliğine saygılı olma ilkesine aykırılık”, “Kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırlarının ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde olamayacağı ilkesine aykırılık”, “Toplumsal cinsiyet eşitliğine ters düşen, kadınlara yönelik baskılara teşvik eden ve kadını istismar eden programlar yapılamayacağı ilkesine aykırılık” maddelerinden ceza kesildi. Programlar ve verilen ceza miktarları şöyle:
 
ATV Esra Erol: 567 bin 467 TL
Kanal D- Kısmetse Olur: 397 bin 57 TL
Show TV “Evleneceksen Gel”: 382 bin 285 TL
Star TV “Zuhal Topal'la” : 351 bin 550 TL
Fox TV “En İyi Benim” : 315 bin 786 TL
TV 8 “Göz 6” : 119 bin 758 TL 
 

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