Dr. Orhan Kavuncu oyunun rengini açıkladı!

BBP'nin ağır toplarından Prof. Dr. Orhan Kavuncu, önümüzdeki referandum sürecinde hangi yönde oy kullanacağını açıkladı.

BBP Eski Adana Milletvekili ve Muhsin Yazıcıoğlu Düşünce ve Stratejik Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Orhan Kavuncu, Başkanlık sistemiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Başkanlık yetkilerinin yarın kimin elinde olacağının garantisi bulunmadığını söyleyen Kavuncu, "Yarın bu yetkilerin kimin elinde olacağının hiç bir garantisi yok, yargı ve yasama başkanın kontrolü altında olmamalı. Yasama ve yargı tamamen bağımsız olmalı" dedi.

Konuyla ilgili bir basın mensubunun sorularını cevaplandıran Prof. Dr. Orhan Kavuncu, "Siz hem yürütmenin başıyım hem devletin başıyım, hem yasamayı kontrol altında tutarım, hem yargıyı da kontrol altında tutarım diyorsanız biz buna karşı çıkmak durumundayız" dedi.

KUVVETLER AYRILIĞI PRENSİPLERİNE AYKIRI

Değişikliklerle cumhurbaşkanının partisinden istifa etmesi şartının kaldırıldığını hatırlatan Orhan Kavuncu, "Dolayısıyla cumhurbaşkanı partili bir cumhurbaşkanı oluyor. Partili bir cumhurbaşkanı hem yürütmenin başı hem devletin başı olduğu zaman, bu demokrasinin asli ilkesi olan kuvvetler ayrılığı prensibine aykırı bir durum meydana getirir. Dolayısıyla değişiklik başkanlık değişikliği de değil, olsa olsa buna tek adam değişikliği denebilir" şeklinde konuştu.

Kavuncu şöyle devam etti:

"Benim çok sevdiğim başka insanlara da bu yetki veriliyor olsa ben yine karşı çıkarım. Mesela Nuri Gürgür'e bu yetki veriliyor olsa, rahmetli Türkeş yaşıyor olsaydı, rahmetli Yazıcıoğlu yaşıyor olsaydı da bu yetkiler onlara veriliyor olsaydı ben yine karşı çıkardım. Burada mesele bir kişinin bu yetkilere sahip olması değildir. Bu yetkilerin bir kişiye veriliyor olmasıdır. Bizim karşı olduğumuz şey bu çünkü yarın bu yetkilerin kimin elinde olacağının hiç bir garantisi yok. Onun için bu kadar yetkilerle donatılmış bir cumhurbaşkanı bizim hazmedebileceğimiz bir şey değil."