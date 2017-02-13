13 Şubat 2017 Pazartesi17 C.Evvel 1438
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MHP'de 4 isme ihraç talebi!

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MHP'de 4 isme ihraç talebi!
MHP'de 'Hayır' oyu vereceklerini açıklayan milletvekilleri Yusuf Halaçoğlu, İsmail Ok, Sinan Oğan ve Nuri Okutan ihraç talebiyle disipline sevk edildi.
MHP'de 4 isme ihraç talebi! MHP'de 4 isme ihraç talebi! MHP'de 4 isme ihraç talebi!

Kararı MHP Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Halil Öztürk açıkladı.

Öztürk tarafından yapılan açıklama şöyle;

"Partimiz Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, Isparta Milletvekili Nuri Okutan ve Sinan Oğan'ın kamuoyu önünde yaptığı bir kısım açıklamalarının, toplantılarının ve benzeri faaliyetlerinin incelenmesi neticesinde parti tüzüğümüzün 11. maddesinde belirtilen görev ve sorumluluklarla bağdaşmayan birçok eylem ve söylemi ile Anayasa Değişikliği'ne dair kanun teklifi öncesinde ve referandum sürecinde partimizin yetkili organlarının aldığı ve belirlediği karar ve politikalara aykırı biçimde görüş ve beyanda bulunmak, partimiz üyeliği ile bağdaşmayacak şekilde başka platformların kurulmasını desteklemek, bu kapsamda partimiz disiplin ve hiyerarşisine aykırı biçimde başkaca siyasi partilerin değişik kademedeki temsilcilerini ziyaretlerde bulunmak suretiyle partimiz tüzüğünün disiplin hükümlerini ihlâl ettikleri iddiasıyla; Parti tüzüğümüzün 78/4e-h maddelerini ihlal mahiyetindeki eylem ve açıklamalar yanında benzeri faaliyetler içerisinde olmak sebebiyle 81. Maddesi kapsamı ve gereğince tedbirli ve parti üyeliğinden kesin çıkarma talepli olarak Merkez Disiplin Kurulu Başkanlığımıza sevk edilmişlerdir.

BAHÇELİ 'SÜREÇ BAŞLATILSIN' DEMİŞTİ

MHP lideri Devlet Bahçeli, referandum öncesi Konya'da yaptığı değerlendirme toplantısında "Hayır" için Demokrat Parti ve BBP'yle görüşen milletvekillerine tepki göstererek "Hayır denilmesinin de bir adabı vardır. Parti disiplinine aykırı davranan bu milletvekillerinin MHP'den ihracıyla ilgili Merkez Disiplin Kurulu pazartesi günü hemen süreci başlatsın" demişti.

AYRINTILAR GELECEK...

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