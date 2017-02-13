Görmez'den İsrail'e 'Ezan' tepkisi

Diyanet İşleri Başkanı Görmez, Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa'yı makamında kabul etti.



Görmez, kabulde yaptığı konuşmada, Filistin davasının daha önemli bir hale geldiğini belirterek, iki yıl önce gerçekleştirdiği ziyaretinde Kudüs Toplantısına katıldığını ve Halil kentinde sadece Mescid-i Aksa'nın değil peygamberlerin de hapsedildiğine şahit olduğunu ifade etti. Gazze'de son saldırılarda 80'i aşkın caminin yok edildiğini, bunların dokuzunun yeniden inşasını tamamladıklarını bildiren Görmez, bu vesileyle hayırseverlere teşekkür etti.



"Müslümanların varlığını tanımamak manasına gelir"

Görmez, "Kudüs'te ezanı yasaklamaya kalkışmak, Kudüs'teki İslam'ın ve Müslümanların varlığını tanımamak manasına gelir. Bizim için İstanbul'un ezansız kalması bizi ne kadar üzer ve bize ne kadar ağır gelirse, Kabe'nin ezansız kalması bir Müslümanı ne kadar üzerse, Kudüs'ün ezansız kalması bizi o kadar üzer." değerlendirmesinde bulundu.

Ezanın sadece namaz vakitlerini bildiren bir çağrı olmadığını kaydeden Görmez, aynı zamanda İslam'ın şiarı, İslam'ın ve Müslümanların bir beldede varlığının simgesi, inanç özgürlüklerini ilgilendiren çok önemli bir ilke olduğunun altını çizdi.