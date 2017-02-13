Irak ordusundan yapılan açıklamada, düzenlenen hava saldırısında Bağdadi'nin DAEŞ'in önde gelen isimleriyle toplantı yaptığı evin vurulduğu bildirildi.
13 ÜST DÜZEY YÖNETİCİ ÖLDÜRÜLDÜ
Saldırıda Bağdadi'nin ölüp ölmediği bilinmiyor. Açıklamada, öldürüldüğü öne sürülen DAEŞ'in 13 önde gelen ismi arasında Bağdadi'ninki yer almadı. Aynı operasyon çerçevesinde toplam 64 DAEŞ'li teröristin öldürüldüğü aktarıldı.
Açıklamada, Bağdadi'nin geçen hafta Suriye'nin Rakka kentinden bir konvoyla "Musul"un düşmesi durumunda atılacak adımları görüşmek üzere" Irak'a geçtiği belirtiliyor.
Açıklamada, Bağdadi'nin konvoyunun nasıl hedef alındığına ilişkin şunlar kaydedildi:
"Irak istihbaratı, Bağdadi'nin araç konvoyunun Suriye'nin Rakka kentinden Enbar'ın Kaim ilçesine ulaştığı bilgisini aldı. Bağdadi'nin içerisinde olduğu 3 araçlık konvoy, 9 Şubat tarihinde ilk önce Rakka kırsalından hareket edip Suriye-Irak sınırındaki Ebu Kemal yakınlarına ulaştı. Araçların değiştirilmesinden sonra Bağdadi'nin konvoyu, (sınır geçip) Enbar'ın Kaim ilçesindeki Ubeydi bölgesine geldi. Irak savaş uçakları, gelen istihbarat üzerine toplantı yerini bombaladı."
ÖLDÜRÜLEN ÜST DÜZEY TERÖRİSTLERİN İSİMLERİ
DAEŞ lideri Bağdadi'nin akıbeti hakkında bilgi verilmeyen açıklamada, "Örgütün güvenlik sorumlusu Ebu Cenat el-Ravi, Ebu Aişe Irakı, Ebu Malik Telafer, basın sorumlusu Ebu Zeyd, Fırat Valisi Ebu Muhammed el-Hıyali, kimya dosyasından sorumlu Ebu Hüseyin el -Kureyşi, Musul Vilayeti sorumlularından Telaferli Ebu Esid, Hişam Ebu Henife Belçiki, Abdulkadir er-Rıkavi Ebu Muhammed, Nizar Mahmud Dıhuş, Ebu Malik el-Cizravi hava saldırısında öldürüldü." denildi.
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Bağdadi ve 13 üst düzey yönetici vuruldu
Irak ordusundan yapılan açıklamada, düzenlenen hava saldırısında Bağdadi'nin DAEŞ'in önde gelen isimleriyle toplantı yaptığı evin vurulduğu bildirildi.
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