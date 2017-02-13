13 Şubat 2017 Pazartesi17 C.Evvel 1438
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Katar'da heyecanlı bekleyiş

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Katar'da heyecanlı bekleyiş
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Körfez ülkesi Katar'a yapacağı ziyaret öncesi başkent Doha, Türk bayraklarıyla donatıldı.
Katar'da heyecanlı bekleyiş Katar'da heyecanlı bekleyiş Katar'da heyecanlı bekleyiş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Körfez ziyaretinin son durağı olan Katar'a yapacağı ziyaret heyecanla bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti öncesi Katar'ın başkenti Doha sokakları Türk bayrakları ile donatıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın akşam saatlerinde Katar'a geçmesi bekleniyor.

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