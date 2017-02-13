Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Körfez ziyaretinin son durağı olan Katar'a yapacağı ziyaret heyecanla bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti öncesi Katar'ın başkenti Doha sokakları Türk bayrakları ile donatıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın akşam saatlerinde Katar'a geçmesi bekleniyor.
13 Şubat 2017 Pazartesi17 C.Evvel 1438
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Katar'da heyecanlı bekleyiş
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Körfez ziyaretinin son durağı olan Katar'a yapacağı ziyaret heyecanla bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti öncesi Katar'ın başkenti Doha sokakları Türk bayrakları ile donatıldı.
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