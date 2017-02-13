Burhan Kuzu'dan Müjdat Gezen'e sert tepki!

Anayasa değişikliğine ilişkin yapılacak referandumla ilgili düzenlenecek panele katılmak üzere Rize'ye gelen Burhan Kuzu, AK Parti Rize Milletvekili Hasan Karal ile birlikte Gazeteciler Cemiyeti'nde basın toplantısı düzenledi. Anayasa değişikliğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan ve getirilecek başkanlık modelinin koalisyon dönemlerini sona erdireceğini ifade eden Kuzu, çok başlılıkla ortaya çıkan bürokratik engellerin de ortadan kaldırılacağını söyledi.
Rejimin değiştirileceği eleştirilerine katılmadığını belirten Kuzu, "Rejim değişikliği söz konusu değil. Laiklik yerinde, Ankara'nın başkent olması yerinde, bayrağımız yerinde. Hiçbir değişiklik yok. Yaptığımız bir iç mimarlıktır. Binada bir sorun yok, bina yerinde. Rejim değişikliği itirazını reddediyoruz. Bu kafa karıştırmaktan başka bir şey değil. Rejimin ana kolonlar yerinde. Bunda oynama ve oynatma yok. Böyle bir niyetimizde yok" diye konuştu.
'TÜRKİYE'NİN BAŞKA SEÇENEĞİ YOK'
Orta yolu buldukları yeni modelden başka ülkenin seçeneği olmadığını ifade eden Burhan Kuzu, "Bir denge modeli getirdik. Bu sistem inşallah işler. Türkiye'nin başka seçeneği yok. Bölgede korkunç bir savaş potansiyeli var. Birinci dünya savaşı, 3'üncü dünya savaşı olarak devam ediyor. Kurtuluş Savaşının 2'ncisini yaşıyoruz. Yedi düvelle boğuşuyoruz. Devlet Bahçeli'ye teşekkür ediyoruz. İyi bir devlet adamlığı örneği gösterdi. Kendisi bu modeli prensip olarak kabul etmemekle beraber millete sunma imkanı getirdi. 15 Temmuz'dan sonra, 'Bu modelin gerekli olduğunu gördüm' dedi. Neden evet dediğini ayrıntılı açıkladı. Bu önemli bir gelişme. 15 Temmuz gibi bir darbenin 7 Haziran sonrası olduğunu düşünün. Ne olurdu ülkenin hali? Bu bölgede dirayetli hükümetler lazım" diyerek koalisyonlarla bir yere varılmadığını ifade etti.
'SANATÇI BOZUNTUSU'
Sanatçı Müjdat Gezen'in, 'Evet' oyu vereceğini açıklayan Sultan 2'nci Abdülhamid'in torunu Nilhan Osmanoğlu için çirkin ifadeler kullandığını anlatan Burhan Kuzu, "Bir takım sanatçı bozuntuları ne laflar dedi, ne laflar. Resmen sanatçı bozuntusu bunlar. Tamamen bir alçaklık. O laf mı? Biri o lafı kendi kızı, hanımı için dese razı gelir mi? 'Bu hanım da hoşuma gitti.' Bu laf olacak şey mi? Hayır oyu verecekmiş. Bu hayırdan şer çıkar, başka da bir şey çıkar. Müjdat Gezen'i esas alarak birinin evet ya da hayır demesi oradan şer çıkacağını gösteriyor. Onun evet ve hayır demesinden fayda gelmez. Kendine faydası yok. Resmen bu memlekete yük. Biz bu tip oyun bozanlarla değil makul vatandaşa sesleniyoruz. Böyle çamur tipi adamlarla bir yere varılmaz" diye konuştu.
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- Hz. Enes (radıyallâhu anh): “Resülullah (aleyhissâlâtu vesselâm) ayakta içmeyi yasakladı” demişti. Kendisine:“Ya yemek? (Bu husustaki hüküm nedir)” diye soruldu.“Bu dâha şiddetle yâsâktır!” dedi veya şöyle dedi.“Bu dâhâ şerli, dâhâ kötü!”Müslim, Eşribe 113. (2024)
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Burhan Kuzu'dan Müjdat Gezen'e sert tepki!
Anayasa değişikliğine ilişkin yapılacak referandumla ilgili düzenlenecek panele katılmak üzere Rize'ye gelen Burhan Kuzu, AK Parti Rize Milletvekili Hasan Karal ile birlikte Gazeteciler Cemiyeti'nde basın toplantısı düzenledi. Anayasa değişikliğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan ve getirilecek başkanlık modelinin koalisyon dönemlerini sona erdireceğini ifade eden Kuzu, çok başlılıkla ortaya çıkan bürokratik engellerin de ortadan kaldırılacağını söyledi.
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