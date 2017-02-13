14 Şubat 2017 Salı17 C.Evvel 1438
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Kerkük'te petrol kuyusu patladı!

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Kerkük'te petrol kuyusu patladı!
Irak'ın Kerkük kentindeki Bay Hasan petrol kuyularında "yüksek basınçtan" dolayı meydana gelen patlamada, 3 işçinin öldüğü, 7'sinin yaralandığı bildirildi.
Kerkük'te petrol kuyusu patladı! Kerkük'te petrol kuyusu patladı! Kerkük'te petrol kuyusu patladı!

Kerkük İl Meclisi Enerji Komisyonu üyesi Necat Hüseyin'in yaptığı açıklamada, "Bay Hasan petrol kuyularındaki depolama tankında onarım yapıldığı sırada yüksek basınç sebebiyle meydana gelen patlamada 3 işçi hayatını kaybetti." dedi.

7 kişi yaralı

Patlama sonucu 7 işçinin yaralandığını söyleyen Hüseyin, yaralıların en yakın sağlık merkezine sevk edildiğini dile getirdi.

Hüseyin, petrol kuyusunda meydana gelen patlamaya ilişkin emniyet güçlerinin olay yerinde inceleme başlattığını aktardı.

Bay Hasan petrol kuyularının denetimi Haziran 2014'ten bu yana Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) bulunuyor. Günlük yaklaşık 200 bin varil ham petrol, Yumurtalık boru hattıyla Ceyhan Limanı'na ihraç ediliyor.

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