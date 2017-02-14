14 Şubat 2017 Salı18 C.Evvel 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Peygamber, müminlere kendi canlarından daha yakındır…” (Azhâb, 6)
  • Hz. Enes (radıyallâhu anh): “Resülullah (aleyhissâlâtu vesselâm) ayakta içmeyi yasakladı” demişti. Kendisine:“Ya yemek? (Bu husustaki hüküm nedir)” diye soruldu.“Bu dâha şiddetle yâsâktır!” dedi veya şöyle dedi.“Bu dâhâ şerli, dâhâ kötü!”Müslim, Eşribe 113. (2024)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:27Güneş 07:53Öğle 13:25İkindi 16:15Akşam 18:44Yatsı 20:05
    • 6°C Adana
    • 2°C Adıyaman
    • -7°C Afyon
    • -12°C Ağrı
    • -5°C Amasya
    • -6°C Ankara
    • 3°C Antalya
    • -4°C Artvin
    • 2°C Aydın
    • 1°C Balıkesir
  • BIST: 88.578 1.26
  • Altın: 144,715 -1.42
  • Dolar: 3,6731 -0.43
  • Euro: 3,8936 -0.85

En çok bunu aradık! El Bab'ta petrol var mı?

»
En çok bunu aradık! El Bab'ta petrol var mı?
Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında kuşatmaya alınan El Bab'la ilgili yapılan aramaların ilk sırasında petrol geliyor.
En çok bunu aradık! El Bab'ta petrol var mı? En çok bunu aradık! El Bab'ta petrol var mı? En çok bunu aradık! El Bab'ta petrol var mı?

Türkiye sınırının terör örgütlerinden temizlenmesi için başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı devam ediyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin desteğiyle ilerleyen Özgür Suriye Ordusu, terör örgütü DEAŞ'ın 2014 yılından beri elinde tuttuğu El Bab'ı kuşatma altına aldı.

EL BAB'DA PETROL VAR MI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "kuşatmanın tamamlanması an meselesi" dediği El Bab'la ilgili çeşitli aramalar da yapılıyor. Arama motoru Google'da yapılan aramaların ilk sırasında ise "petrol" var.

b9rah_1486990902_4438.jpg

CEVABI BURADA

Kuşatma altına alınan ve çatışmaların şiddetlendiği El Bab'da petrol yok. Ancak; El Bab'ın bölgedeki stratejik önemi oldukça yüksek. El Bab, Suriye petrollerinin dağıtımında kilit bir rol oynayadn bölgede yer alıyor. Adı 'kapı' anlamına gelen bu kent, petrol sevkıyatında da önemli bir kapı görevi görüyor.

DEAŞ'A BÜYÜK DARBE

Terör örgütü DEAŞ'ın petrol trafiğini yönettiği en önemli noktalardan biri olan El Bab'ın ele geçirilmesiyle örgüte büyük bir darbe vurulacak.

MÜNBİÇ'TE PETROL VAR

El Bab'da zaferin ilan edilmesinden sonra; ikinci bir hedef olacak Münbiç'te ise önemli petrol kaynaklarının olduğu biliniyor. Münbiç, Fırat nehrinin batısında yer alıyor ve Türkiye YPG'yi defalarca Fırat'ın batısına geçmeme konusunda uyarmıştı. Bu sebeple Münbiç, El Bab'dan sonra TSK'nın ilk hedefi olacak..

ALMAN MEDYASINDAN "TÜRKİYE SURİYE'YE PETROL İÇİN GİRDİ" İDDİASI

Almanya merkezli Deutsche Wwrtschafts Nachrwchten gazetesi, bölgenin en önemli petrol kaynaklarının Münbiç'te yer aldığını belirtirken, Fırat Kalkanı operasyonuyla Suriye'ye giren Türkiye'nin de Münbiç ve Rakka'daki zengin petrol yataklarına sahip olma arzusu taşıdığını öne sürmüştü.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
920 yıldır gizlenen Türk kitabesi920 yıldır gizlenen Türk kitabesiMescid-i Aksa Camii’nde bulunan ve 920 yılı aşkın süredir gizli tutulan Selçuklu kitabesi ortaya çıktı.
Kağıthane'de molotoflu ve ses bombalı saldırıKağıthane'de molotoflu ve ses bombalı saldırıİstanbul Kağıthane’de vatandaşlar alışveriş yaptığı sırada markete molotof kokteyli atan yüzleri maskeli 5 kişi, daha sonra bir otomobilin altına ses bombası attı.
8.5 saat sürdü! Kritik toplantı sona erdi8.5 saat sürdü! Kritik toplantı sona erdiBaşbakan Binali Yıldırım başkanlığındaki bakanlar kurulu toplantısı sona erdi. Toplantı 8.5 saat sürdü.
Referandum takvimi belli olduReferandum takvimi belli olduYSK'nın, 16 Nisan'da yapılacak Anayasa değişikliği referandumuna ilişkin hazırladığı takvim, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Terör örgütünün üst düzey yöneticisi yakalandıTerör örgütünün üst düzey yöneticisi yakalandıBölücü terör örgütü PKK'nın üst düzey yöneticisi E.Ç., yurt dışına kaçmaya hazırlanırken Adana'da yakalandı.
Satın aldığı evin altından çıktı!Satın aldığı evin altından çıktı!Gaziantep'te rivayetler üzerine meraklanan tarihi bir binanın sahibi, restore ettiği evin altında yaklaşık 2 asırlık olduğu tahmin edilen bir mağara buldu.
  • En çok bunu aradık! El Bab'ta petrol var mı?14 Şubat 2017 Salı 07:46
  • Burhan Kuzu'dan Müjdat Gezen'e sert tepki!13 Şubat 2017 Pazartesi 22:47
  • PKK'nın en büyük hayaline darbe!13 Şubat 2017 Pazartesi 22:46
  • Katar'da heyecanlı bekleyiş13 Şubat 2017 Pazartesi 22:44
  • Erdoğan'dan dünyaya mesaj! Reddediyorum13 Şubat 2017 Pazartesi 22:43
  • Kritik toplantı sona erdi13 Şubat 2017 Pazartesi 22:41
  • Kağıthane'de molotoflu ve ses bombalı saldırı13 Şubat 2017 Pazartesi 22:40
  • Bağdadi ve 13 üst düzey yönetici vuruldu13 Şubat 2017 Pazartesi 22:26
  • Mudo'nun patronu Erdoğan'a teşekkür etti, linç başladı13 Şubat 2017 Pazartesi 22:00
  • Şehit kızından Türkiye'yi ağlatan mesaj13 Şubat 2017 Pazartesi 20:00
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri