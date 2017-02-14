14 Şubat 2017 Salı18 C.Evvel 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Peygamber, müminlere kendi canlarından daha yakındır…” (Azhâb, 6)
  • Hz. Enes (radıyallâhu anh): “Resülullah (aleyhissâlâtu vesselâm) ayakta içmeyi yasakladı” demişti. Kendisine:“Ya yemek? (Bu husustaki hüküm nedir)” diye soruldu.“Bu dâha şiddetle yâsâktır!” dedi veya şöyle dedi.“Bu dâhâ şerli, dâhâ kötü!”Müslim, Eşribe 113. (2024)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:27Güneş 07:53Öğle 13:25İkindi 16:15Akşam 18:44Yatsı 20:05
    • 6°C Adana
    • 2°C Adıyaman
    • -7°C Afyon
    • -12°C Ağrı
    • -5°C Amasya
    • -6°C Ankara
    • 3°C Antalya
    • -4°C Artvin
    • 2°C Aydın
    • 1°C Balıkesir
  • BIST: 88.578 1.26
  • Altın: 144,715 -1.42
  • Dolar: 3,6731 -0.43
  • Euro: 3,8936 -0.85

Ülke şokta! Askeri üsse el konuldu!

»
Ülke şokta! Askeri üsse el konuldu!
Ukrayna'da bulunan Kırım Tatar Müfrezesi'ne ait üsse Ukrayna askerleri tarafından el konuldu.
Ülke şokta! Askeri üsse el konuldu! Ülke şokta! Askeri üsse el konuldu! Ülke şokta! Askeri üsse el konuldu!

Ukrayna'da, Rusya'nın üç yıl önce ilhak ettiği Kırım Yarımadası'nın yanı başındaki Herson ilinin Çongar ilçesinde bulunan Kırım Tatar gönüllü müfrezesi ile Ukrayna askerleri arasında çıkan kavga sonrasında, Ukrayna askerlerinin, Kırım Tatar Müfrezesi'ne ait üsse el koydukları bildiriliyor.

Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı ve Ukrayna Parlamentosu Milletvekili Rıfat Çubarov, yaptığı açıklamada, dün gece yarısı Ukrayna Ordusu'na mensup askerlerin, Çongar'daki Kırım Tatar Müfrezesi'nin üssüne el koyduklarını ve buradaki Tatar gönüllülere karşı fiziksel şiddet kullanma girişiminde bulunduklarını söyledi.

Bölgede Ukrayna İçişleri Bakanlığı'na bağlı Ulusal Muhafız Birliği görevlilerinin ve Ukrayna Güvenlik Teşkilatı yetkililerinin inceleme yaptıkları bildiriliyor.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Terör örgütü DAEŞ'in El Bab talimatı ortaya çıktıTerör örgütü DAEŞ'in El Bab talimatı ortaya çıktıEl Bab'ın yüzde 40’ını kontrol altına alınırken, kentin güneyinde rejim ile ÖSO arasında çatışma çıkmaması için fiili bir güvenlik hattının oluştuğu öğrenildi.
Trump-Trudeau görüşmesinde ilginç anTrump-Trudeau görüşmesinde ilginç anKanada Başbakanı Trudeau ve Trump arasında gerçekleşen görüşmede kameralara yansıyan bir görüntü de dikkatlerden kaçmadı.
Trump'ın danışmanı istifa ettiTrump'ın danışmanı istifa ettiBeyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn istifa etti.
Ülke şokta! Askeri üsse el konuldu!Ülke şokta! Askeri üsse el konuldu!Ukrayna'da bulunan Kırım Tatar Müfrezesi'ne ait üsse Ukrayna askerleri tarafından el konuldu.
Kerkük'te petrol kuyusu patladı!Kerkük'te petrol kuyusu patladı!Irak'ın Kerkük kentindeki Bay Hasan petrol kuyularında "yüksek basınçtan" dolayı meydana gelen patlamada, 3 işçinin öldüğü, 7'sinin yaralandığı bildirildi.
Kraliçe II. Elizabeth 140 bin TL'ye eleman arıyorKraliçe II. Elizabeth 140 bin TL'ye eleman arıyorBuckingham Sarayı, İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in 2.77 milyon takipçiye ulaşan resmi Twitter hesabını yönetmek için yıllık 30 bin sterlin maaş ile yönetici aranıyor
  • Hollandalı ırkçı lider Kuran-ı Kerim'e dil uzattı!13 Şubat 2017 Pazartesi 14:44
  • Rusya ve ABD bir araya geliyor13 Şubat 2017 Pazartesi 13:37
  • Hizbullah liderinden Trump'a şok sözler!13 Şubat 2017 Pazartesi 11:48
  • ABD dahil 3 ülke BM'yi acil toplantıya çağırdı13 Şubat 2017 Pazartesi 11:47
  • Meksika'da Trump karşıtı gösteri13 Şubat 2017 Pazartesi 11:47
  • ABD'de halkın Trump'a ve medyaya güveni ölçüldü13 Şubat 2017 Pazartesi 11:45
  • Afganistan'da hava saldırısı: 18 sivil öldü!13 Şubat 2017 Pazartesi 11:45
  • DEAŞ'ın tünelleri ve bombalı aracı görüntülendi13 Şubat 2017 Pazartesi 09:18
  • Beyaz Saray'ı karıştıran 'Flynn' iddiası13 Şubat 2017 Pazartesi 09:05
  • 'Ezan yasağı' tasarısını onayladılar13 Şubat 2017 Pazartesi 08:40
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri