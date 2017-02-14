14 Şubat 2017 Salı18 C.Evvel 1438
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Terör örgütünün üst düzey yöneticisi yakalandı

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Terör örgütünün üst düzey yöneticisi yakalandı
Bölücü terör örgütü PKK'nın üst düzey yöneticisi E.Ç., yurt dışına kaçmaya hazırlanırken Adana'da yakalandı.
Terör örgütünün üst düzey yöneticisi yakalandı Terör örgütünün üst düzey yöneticisi yakalandı Terör örgütünün üst düzey yöneticisi yakalandı

İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK'nın üst düzey yöneticilerinin E.Ç.'nin kırsalda sıkıştığını ve Avrupa'ya kaçmak için hazırlık yapmak üzere Adana'ya geldiği bilgisini aldı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, E.Ç.'yi yurt dışına çıkış hazırlığı yaparken gözaltına aldı.

E.Ç.'nin, 24 Kasım 2016'da düzenlenen Adana Valiliği'ndeki bomba yüklü araç saldırısı ile Kayseri'de çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan otobüse yönelik kanlı saldırıyı organize edenler arasında olduğu üzerinde duruluyor. 

Sağlık kontrolünden geçirilen E.Ç. adliyeye sevk edildi.

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