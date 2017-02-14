Dolar düşüyor, borsa yükseliyor

Piyasalar yeni haftaya hareketli başladı. Dolar 3.68 TL'nin altına inerken euro 3.90 TL'nin altını zorluyor. Borsa İstanbul'da kazançlar ise yüzde 1.5'e ulaştı

Küresel piyasalarda doların yeniden değer kazancı trendine girerek Cuma günü iki haftanın zirvesine doğru yükselmesiyle dolar, haftaya 3.70 TL'nin hemen altında başladı. Günün ikinci yarısında hızlanan satışların etkisiyle dolar 3.6771 TL'ye euro ise 3.9090 TL'ye kadar indi.

Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 3,6960 TL, euronun satış fiyatı ise 3,9260 TL olmuştu.

Küresel piyasalar, geçen hafta veri gündeminin zayıf olmasına karşın pozitif bir seyir izlerken, yeni haftada ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen'ın 14 ve 15 Şubat'ta yapacağı konuşmaların yatırımcıların odak noktasında olacağı belirtiliyor.

Yüksek Seçim Kurulu'nun referandumunun 16 Nisan 2017 Pazar günü yapılacağını açıklamasının ardından piyasa partilerin seçim çalışmalarını ve anketleri izleyecek. ABD Başkanı Donald Trump'ın "olağanüstü" olarak nitelediği vergi reformlarını birkaç hafta içinde açıklayacağını söylemesi ardından dolar Cuma günü yaklaşık iki haftanın zirvesine yükselmişti.

Dolar endeksi güne yüzde 0.15 yükselişle 100.930'a yükselerek başladı ve geçen gafta gördüğü yaklaşık iki haftanın zirvesi olan 101.010'a yaklaştı. Öte yandan ABD 10 yıllık tahvil faizleri yeniden yönünü yukarı çevirerek yüzde 2.43 civarına yükselmesi de kur ve faizde yukarı yönlü baskı yaratan unsurlar olmaya devam ediyor.

Küresel piyasalarda takip edilen bir diğer unsur ise Yunanistan'ın borç problemi olmaya devam ediyor. Reuters'ta geçen hafta yayımlanan bir analizde de belirtildiği üzere nakit sıkıntısı çeken Yunanistan'da yatırımcılar, Avrupalı yetkililer tarafından beş yıl önce verilen ve Atina'nın sadece bir defa temerrüde düşeceğine yönelik söze olan güvenlerini

kaybediyorlar.

Yurtiçi tahvil-bono piyasasında ise 11 Şubat 2026 itfalı 10 yıllık gösterge tahvilin ortalama bileşik faizi Cuma günü spot kapanışta yüzde 10.93, valörde son işlemde yüzde 10.99 seviyesindeydi. Öte yandan 11 Temmuz 2018 itfalı iki yıllık gösterge tahvilde bileşik faiz dün spot kapanışta ortalama yüzde 11.38, valörde son işlemde yüzde 11.39 seviyesindeydi.

BORSA İSTANBUL'DA ALIMLAR HIZLANDI

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,30 yükselişle 87.731,52 puandan başladı. Günün ikinci yarısında gelen alımlarla endesk cuma günkü kapanışının yüzde 1.5 üzerine çıktı.

Cuma gününe yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, 89.370,08 puana kadar çıkmasının ardından özellikle kapanışa yakın etkisini artıran satışlarla, düşüşe geçerek günü yüzde 1,53 değer kaybıyla 87.473,33 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde açıklanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Beklenti Anketinin takip edileceğini, yurt dışında ise veri gündeminin zayıf olduğunu ifade etti.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen'in 14 ve 15 Şubat'ta Kongre'de yapacağı sunumlar ile ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları ve atacağı adımların piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını dile getiren analistler, BIST 100 endeksinde 86.300 seviyesinin destek, 89.500 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.