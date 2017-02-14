8.5 saat sürdü! Kritik toplantı sona erdi

Başbakan Binali Yıldırım başkanlığındaki bakanlar kurulu toplantısı sona erdi. Toplantı 8.5 saat sürdü.

Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında Çankaya Köşkü'ndeki bakanlar kurulu toplantısı sona erdi.

Toplantıda; referandum sürecinin yanı sıra, yurt içinde ve sınır ötesinde devam eden operasyonların da ele alındığı tahmin ediliyor. Fırat Kalkanı Harekatı'ndaki kritik hedef El Bab'ın terör örgütü DEAŞ'tan tamamen temizlenmesi için yürütülen operasyonlara ilişkin gelişmelerin de bakanlar kurulu toplantısının ana gündem maddeleri arasında yer aldığı tahmin ediliyor.

Suriye'de çözüm arayışlarının, ekonomideki gelişmelerin ve piyasalardaki son durumun da ele alınan diğer başlıklar olduğu bildirildi.

8,5 SAAT SÜRDÜ

Yaklaşık 8 saat 30 dakika süren toplantı sonrasında herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.