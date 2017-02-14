14 Şubat 2017 Salı18 C.Evvel 1438
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Trump'ın danışmanı istifa etti

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Trump'ın danışmanı istifa etti
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn istifa etti.
Trump'ın danışmanı istifa etti Trump'ın danışmanı istifa etti Trump'ın danışmanı istifa etti

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı emekli  Korgeneral Michael Flynn'in, Rusya'nın Washington Büyükelçisi Sergey Ivanovich  Kislyak ile yaptığı telefon görüşmesine dair iddialar üzerine görevinden istifa  ettiği bildirildi.

Amerikan medyasına yansıyan haberlerde, Fylnn istifa mektubunda şu  ifadelere yer verdi:

"Rus Büyükelçi ile yaptığım telefon görüşmesi hakkında farkında  olmayarak seçilmiş Başkan Yardımcısı'nı ve diğerlerini eksik bilgilendirdim.  Başkan ve Başkan Yardımcısı'ndan özür diledim ve özrümü kabul ettiler. İstifamı  veriyorum; bu kadar onurlu bir konumda ülkeme ve Amerikan halkına hizmet etmekten  onur duydum. Başkan Donald J. Trump ve Başkan Yardımcısı Mike Pence ve onların  topladığı diğer muhteşem ekiple bu yönetim ABD tarihinde en büyük yönetim olarak  anılacaktır."

Trump'ın başkanlık görevini Barack Obama'dan devralmasından önce  Flynn'in Rus Büyükelçi Kislyak ile yaptığı telefon görüşmesinde ABD'nin Rusya'ya  uyguladığı yaptırımları konuştuğu iddia edilmişti. Flynn bu iddiaları reddetmiş  ve Kislyak ile taziye görüşmesi yaptığını öne sürmüştü.

Flynn'in ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'i de bu yönde  bilgilendirdiği belirtilmişti. Bunun üzerine Pence, Flynn'i savunmak üzere geçen  ay emekli generalin Rus Büyükelçi ile asla yaptırımları konuşmadığını söylemişti  ancak geçen hafta sonu ABD'nin önde gelen medya kuruluşları tarafından Flynn'in  yaptırımları konuşmuş olabileceği iddiası ortaya atılmıştı.

Bu durum üzerine Flynn'in Pence'ten özür dilediği Beyaz Saray Sözcüsü  Sean Spicer tarafından doğrulanmış, Trump'ın emekli generalin durumunu  değerlendirdiği belirtilmişti.

GÜLEN'İN TÜRKİYE'YE İADE EDİLMESİNİ BELİRTMİŞTİ

Türkiye için çok kritik bir göreve getirilen Flynn, ABD'de Başkanlık Seçimleri'nin yapıldığı 8 Kasım günü The Hill sitesine yazdığı bir makalede, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in Türkiye'ye iade edilmesi gerektiğini savunmuştu.

TÜRKİYE İÇİN NEDEN ÖNEMLİ?

57 yaşındaki emekli Korgeneral Flynn, adını ABD Kongresi’nin bulunduğu Capitol Hill’den alan siyasi analiz sitesi The Hill’de seçim günü yayınladığı makalesinde, “ABD’nin Gülen’e sığınak olmaması gerektiğini” vurgulamıştı.

Flynn, “Müttefikimiz Türkiye bir krizin içinde ve desteğimize gereksinimi var” başlıklı yazısında, Türkiye’nin bir öncelik olarak kabul edilmesi ve ABD dış politikasının baştan düzenlenmesi gerektiğini anlatmıştı.

Yazıda Flynn'ın en dikkat çekici yorumu ise şuydu:

“Arka bahçemiz Pensilvanya'ya rahatça yerleşmiş olan bu maskeli terör ve istikrarsızlık kaynağı tarafından Washington'ın gözü boyanırken NATO müttefikimiz Türkiye'ye engel olmak mantıksızdır. Türkiye'nin bakış açısıyla Washington, Türkiye'nin Usame bin Ladin'ine sığınak oluyor. 11 Eylül'den sonra Usame bin Ladin'in Türkiye'de güzel bir köyde yaşadığını ve aynı anda da Türk vergi mükelleflerinin vergileriyle fonlanan 160 okulu işlettiğini öğrenseydik ne yapardık?”

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